Aitana actuará en Cádiz dentro de la gira mundial de 'Cuarto Azul World Tour'

Aitana, una de las figuras hoy por hoy más destacadas del panorama musical español, recalará este verano en Cádiz dentro de la gira mundial de 'Cuarto Azul World Tour', un trabajo que la llevará a recorrer buena parte de España, Latinoamérica y Estados Unidos desde marzo hasta noviembre de 2026. En el caso de Cádiz, la catalana actuará dentro del ciclo Music Stadium que se celebra en verano en el estadio Nuevo Mirandilla, donde habitualmente juega el equipo de la ciudad, y que ya ha traído a estrellas de fama internacional como fue Jeniffer López en el verano de 2025.

Aitana actuará en la 'tacita de plata' el próximo 12 de julio según indica en su propia página web oficial. La preventa para sus conciertos se realizará entre el 20 y 22 de octubre para los clientes de Banco Santander (durante el día 20, a las 10 horas comenzará la preventa para los usuarios de la tarjeta 'Aitana' y a las 12:00 para el resto de clientes). La venta general está programada a partir del día 23 de octubre.

Gira mundial de Aitana

Aitana reveló en la noche del lunes 13 de octubre en su página web algunas fechas de su gira mundial para 2026, concretamente las de sus actuaciones en España y Latinoamérica y sin mencionar las presentaciones en el resto de Europa y en Estado Unidos.

El primera presentación será el 14 de marzo en la capital argentina, el 14 de marzo y n el marco del Festival Lollapalooza, y el 22 del mismo mes actuará en Bogotá, dentro del Festival Estéreo Picnic.

En mayo se trasladará a España para presentarse el 9 en Roquetas del Mar (Almería), el 15 en Murcia, el 22 en Valencia y el 29 en Albacete.

En junio se presentará el 5 en Sevilla, el 12 y el 13 en Palma de Mallorca, el 19 en Fuengirola (Málaga) y el 26 en Avilés.

En Julio la gira le llevará el 4 a Las Palmas de Gran Canaria, el 10 Zaragoza, el 12 a Cádiz, el 18 Úbeda (Jaén) y el 22 estará en A Coruña.

En Septiembre se presentará el 4 en Barcelona, el 11 en Madrid y el 18 en Bilbao.

En Octubre regresará a Latinoamérica para esta nuevamente en Argentina el 21, y a continuación viajará a México para presentarse el 28 en Monterrey, el 30 en Guadalajara, el 31 en Querétaro.

En Noviembre seguirá en México con dos actuaciones, el 4 en Puebla, y el 6 en Ciudad de México.

La cantante catalana tenía previsto llevar también su gira mundial a Los Ángeles, Miami y Nueva York, en Estados Unidos; y en Europa, a Londres, Milán y París, sin que haya concretado las fechas para esos lugares.