El diálogo tuvo lugar el sábado, poco después de ser sofocado el incendio en torno a las nueve y pico de la noche.

Puerto de Tenerife: “¿Cómo está la situación a bordo?”

Volcán de Teneguía: “En principio hemos tenido un incendio abajo en la máquina que se ha propagado por el guardacalor y luego se nos ha quemado una unidad en cubierta, una cisterna del tipo IMO 2.1. El fuego de la cisterna está sofocado hace ya tiempo. En el incendio de la máquina y del guardacalor se ha activado correctamente el CO2 después de cerrar la ventilación y la llama ya no está. Ahora mismo están los remolcadores desde el VB Tenerife y el Risbán refrigerando la zona esa”.

Puerto de Tenerife: “Desde aquí comentaros que también tenéis la Salvamar Tenerife por si os interesa echar algún cabo o cualquier cosa que os haga falta. También tenéis al Punta Salinas que, como ves, lo tenéis ahí al lado que también puede ayudaros en cualquier momento. Nada, simplemente valorar a ver si os van a echar mucha agua en algún tanque o cualquier escotilla que tengáis abierta y se escore el barco... No sé. Desde aquí no vemos la situación, pero aquí estamos en stand by para lo que haga falta. Cambio.

Volcán de Teneguía: Muy bien, pues muchas gracias, estaremos en contacto.