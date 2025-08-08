La completa agenda para el fin de semana en Cádiz: conciertos, carnaval, flamenco, fútbol,...

'Los Caños', en una imagen en su concierto en Sevilla, estarán este sábado en el muelle de Cádiz.

El segundo fin de semana de agosto llega con una agenda cargada en Cádiz. Conciertos, fútbol, carnaval, flamenco, ... los planes para elegir son muchos y variados y aquí intentamos resumir los principales. En la ciudad gaditana el tradicional Trofeo Carranza vendrá acompañado de coplas de Carnaval en el Paseo Marítimo, aunque también hay cita en el muelle con Los Caños, el Baluarte de Candelariao o en Santa Catalina.

Citas del fin de semana en Cádiz

Viernes:

Concierto grautito de 'Malamanera' . Desde las 21:00 horas, en la Catedral. Cádiz Centro Comercial Abierto y Ayuntamiento de Cádiz organizan la Noche del Comercio.

. Desde las 21:00 horas, en la Catedral. Cádiz Centro Comercial Abierto y Ayuntamiento de Cádiz organizan la Noche del Comercio. Desde las 21:00 horas . Día de la Juventud. Varios escenarios ubicados en diferentes puntos del Paseo Marítimo de la capital y la glorieta Ana Orantes . A la altura del Hotel Q los primeros premios del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas 2025 en la modalidad de Juvenil. Al otro lado del Hotel Playa Victoria tendrá lugar la 'Chysteyl Battle', una novedosa batalla de rap con 16 participantes.Frente a la calle Brasil se situará el escenario dedicado al pop-rock con la actuación de los grupos del Centro de Música Joven La Báskula: Burned Wabes, Odisea y Cables Cruzados. En la Glorieta Ana Orantes será el epicentro del flamenco, presentado por David Palomar, con figuras emergentes como Kike Gómez 'El Negrito' y su cuadro flamenco con Jesús Villar 'El Niño de la Amaora', la Chiri, al cante, y Álvaro 'El Gitano Chico', Mario 'El Gafa' y 'El Messi' y el cuadro flamenco Nueva Generación Flamenca 'Indropidas'.

Baluarte de Candelaria . Malas compañías, homenaje a Joaquín Sabina. Entradas a la venta

. Malas compañías, homenaje a Joaquín Sabina. Entradas a la venta Castillo de Santa Catalina. Festival Patrimonio Flamenco. ÁNGELES TOLEDANO presenta SANGRE SUCIA. Cante.

Concierto de 'Los aslánticos'. En el nuevo espacio de Calachica, en la Punta San Felipe de Cádiz. Grautito con la descarga de un código QR desde la página web.

Sábado

Música del Mar, en el muelle de Cádiz. Concierto de Los Caños. El ciclo de conciertos estivales reúne este sábado 9 de agosto al grupo gaditano que nació hace 25 años y se separó hace dos décadas.

Trofeo Carranza: Cádiz CF- Córdoba. A las 21:$5 horas en el Estadio Nuevo Mirandilla.

Paseo del Carnaval del Trofeo Carranza. Agrupaciones de Carnaval actuarán de forma simultánea en tres escenarios del Paseo Marítimo ubicados a la altura de las calles Brasil, García Agulló y Nereidas a partir de las 21:00 horas. . Aquí puedes consultar el orden y horarios

de forma simultánea ubicados a la altura de las calles Brasil, García Agulló y Nereidas a partir de las 21:00 horas. Baluarte de Candelaria Gala de Carnaval de los Reyes Magos . Evento presentado por Pepe el Caja con las actuaciones de 'Los cuervos' (antología de Martínez Ares), coro 'El gallinero', chirigota 'Los James Bond que de gloria verlos' y la comparsa 'Los poderosos'. Entradas a la venta

. Evento presentado por Pepe el Caja con las actuaciones de 'Los cuervos' (antología de Martínez Ares), coro 'El gallinero', chirigota 'Los James Bond que de gloria verlos' y la comparsa 'Los poderosos'. Entradas a la venta Castillo de Santa Catalina. FRENTE ABIERTO con LELA SOTO y SEBASTIÁN CRUZ presenta "GUERRA A TODO ESO" Música. Flamenco / Rock.

Domingo