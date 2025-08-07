La cantaora Ángeles Toledano presenta este viernes 'Sangre Sucia' en el Festival Patrimonio Flamenco de Cádiz

Mañana viernes 8 de agosto a las 22:00 horas en el Castillo de Santa Catalina dentro del Festival Patrimonio Flamenco, la cantaora jiennense Ángeles Toledano presentará su último trabajo 'Sangre Sucia', con todas las localidades vendidas desde hace días.

Su particular universo flamenco, lleno de fantasía y absoluto embrujo, lleva a los espectadores por un frondoso viaje a través de su imaginario, que atraviesa el flamenco de manera inteligente, sensible y poderosa. Un disco de autora, con sus propias letras y su propia voz, que es el fruto indiscutible de la contemporaneidad de la cantaora y un emocionante viaje en escena.

La cantaora lleva al directo su 'Sangre Sucia' acompañada por un elenco joven y despierto que ha realizado un trabajo muy interesante para trasladar este disco al espectáculo en directo. El cartel lo forman Ángeles Toledano al cante y programaciones; Benito Bernal a la guitarra flamenca; Manu Masaedo a la batería, percusiones y programaciones; Ángeles Ruso a los coros y palmas y Sara Corea a los coros y palmas.

El Festival Patrimonio Flamenco se celebra en Cádiz hasta el próximo 10 de agosto y consta de 9 espectáculos, 5 conciertos que tienen lugar en el escenario instalado en el Castillo de Santa Catalina y 4 balcones en distintos emplazamientos por la ciudad en el que destaca la presencia diversa de grandes nombres del flamenco actual.

Todos los espectáculos en el Castillo serán a las 22:00 horas y las entradas tienen un precio de 15 euros y se mantiene un precio especial para menores de 25 años a 6 euros por espectáculo, como apoyo en el acceso de los jóvenes a propuestas culturales municipales de pago. La venta de entradas puede realizarse en las taquillas del Gran Teatro Falla y también en la web bacantix.com.

Las localidades también estarán disponibles en las taquillas del Castillo de Santa Catalina una hora antes del comienzo de cada espectáculo, si quedaran entradas disponibles. El aforo para el Castillo de Santa Catalina es de 350 localidades en los espectáculos con asiento asignado. Los balcones flamencos son gratuitos.