Los comerciantes se llevan un chasco con la visita a Cádiz del primer crucero post covid

Muchos los han calificado de chasco. Muchos de los comerciantes de la ciudad se levantaron esta mañana con la esperanza de que fuese un lunes algo más normal, lunes prepandemia, uno de esos lunes en los que la ciudad se llenaba de cruceristas que a picotazos iban dejándoles alguna que otra compra.

Pero al final no ha podido ser. Muchos de los comerciantes, sobre todo los que pertenecen a la asociación Cádiz Centro Comercial ya habían recibido hace unos días una notificación en la que se les dejaba bien claro que los viajeros que llegaban a bordo del Mein Schiff este lunes no podían entrar en los establecimientos de la ciudad ni mantener ningún tipo de contacto con nadie que no forme parte de su grupo "burbuja".

Por eso, opiniones para todos. Hubo quien lo calificaba de barbaridad. "¿Para qué queremos que venga un crucero a Cádiz si luego no dejan a los turistas que se acerquen a nuetras tiendas?", decía Eva, que acompañaba a uno de los artesanos que ponen sus tenderetes cerca de la Catedral.

El buque llegó sobre las ocho de la mañana y en seguida empezaron a desembarcar los grupos de viajeros que habían optado por contratar una excursión a bordo. De otra manera estaba totalmente prohibido bajar del Men Schiff 2.

De momento tendrá que ser así hasta que los protocolos no se relajen, algo que se espera que ocurrirá en poco menos de un par de semanas, y empiecen a llegar a la ciudad cruceros con trayectos internacionales. Se espera que sus pasajeros ya sí podrán desembarcar libremente de los buques y podrán pasearse a sus anchas por los comercios y terrazas de los bares de la ciudad.

La propia Teófila Martínez, presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) mostraba su confianza en que más pronto que tarde se relajen los protocolos y todo vuelve a ser tal y como era antes de la pandemia. A su vez expresaba su plena satisfacción por le llegada de este primer crucero en casi año y medio después de que el coronavirus suspendiera todas las escalas previstas a partir de marzo de 2020.

El Mein Schiff 2 llegó con muy poco pasaje, tan sólo 890, mucho menos que en anteriores viajes que viene haciendo este buque en esta nueva étapa.

Concretamente llegó desde Cartagena y este mismo lunes ponía proa para Málaga para luego retornar a Valencia y a Palma de Mallorca, donde desembarcará todo su pasaje y será conducido igualmente en burbujas hacia sus países de origen. Cabe detacar que más del 90% de los turistas que viajan en este Mein Schiff son de nacionalidad alemana.

Del buque fueron bajando de manera escalonada un total de 28 grupos de 20 turistas, de los que muchos optaron por viajar en bus, sobre todo a Jerez o a Sevilla, y otros cuantos hicieron un tour para ver la ciudad desde este medio de transporte. Por contra algunos grupos se mostraron más valientes y sí entraron en el casco antiguo, siempre en grupos burbujas con un guía delante y uno detrás cuidando que ningún pasajero se saliera de la manada con el riesgo de que cualquiera que se saltara el protocolo podría verse obligado a quedarse en tierra.

Mañana mismo, todos los pasajeros del Mein Schiff serán sometidos a nuevas pruebas para comprobar día a día que nadie ha sido contagiado en ninguna de las escalas.