Autoridad Portuaria deniega la petición de colectivos feministas de utilizar la reja del Muelle

En un comunicado enviado a este periódico, los colectivos Café Feminista de Cádiz y Ni Una Menos denuncian del "mal trato" que han recibido por parte de la Autoridad Portuaria de Cádiz que ha denegado la petición de estos colectivos feministas a colocar diversas pancartas reivindicativas con eslóganes contra la violencia machista en la reja del Muelle, lugar que en los últimos tiempos se utiliza como espacio expositivo.

Tal y como explican desde estas asociaciones, el día 14 de noviembre se solicitó este espacio de cara a que entre el día 24 y el 30 de noviembre pudieran exponerse las pancartas con motivo del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. "El día 22 de noviembre, es decir, 8 días más tarde se ponen en contacto con la compañera que firma la petición, vía teléfonica, para pedir fotografías de los eslóganes y dimensiones de las pancartas y, efectivamente, se les manda por correo electrónico", aducen desde las organizaciones que vuelven a recibir "dos llamadas más" por parte de la Autoridad Portuaria "una solicitando los eslóganes y otra en la que nos dicen que no pueden permitir a ninguna formación política el espacio solicitado". Al día siguiente, es decir, un día antes de la fecha en la que debería comenzar la muestra, se les solicita la documentación en la que deben probar que están registradas legalmente como asociación "y que si no es así, no pueden permitir el uso de la reja", aseguran desde las organizaciones que al ser colectivos "no estamos obligados a estar en el registro de asociaciones", defienden.

Además, desde Café Feminista y Ni Una Menos quieren aclarar públicamente que no están alineadas ni pertecen "a ninguna formación política" y que los eslóganes reivindicativos contra la violencia machista "solo serán ofensivos para aquellas personas que se sientan aludidas".