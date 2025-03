Cinco colectivos ciudadanos exigen que se recupere al proyecto de eliminación de cajones en las paradas de autobús de Cádiz

D. C.

Cádiz/Cinco colectivos ciudadanos han vuelto a exigir al Ayuntamiento de Cádiz que recupere y ejecute el proyecto original de eliminación de los cajones de las paradas de los autobuses urbanos por razones de accesibilidad para personas con problemas de movilidad y para evitar el riesgo de perder los fondos europeos destinados a este proyecto después de que el actual equipo de Gobierno modificase el inicial.

Estos colectivos son la Asociación gaditana de peatones La Zancada; Agaden-Ecologístas en Acción; Agadi (Asociación Gaditana de Personas con Discapacidad Física), Facua Cádiz y la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha Cádiz).

El 1 de marzo de 2024, el Gobierno local de Bruno García dio luz verde al cambio la eliminación de los cajones de parada inicialmente prevista en el plan original del anterior equipo de Gobierno, "por otras soluciones con menor incidencia en el tráfico", sobre todo, "desde la entrada de Cádiz al Hospital Puerta del Mar". Un nuevo proyecto que también está enmarcado en la línea de financiación de fondos europeos de Zona de Bajas Emisiones.

Desde las cinco asociaciones aseguran que en el pliego de licitación de este nuevo proyecto sólo figura la eliminación de los cajones en tres paradas de las más de veinte de la avenida principal de la ciudad en las que incialmente estabaprevista esta medida. Además, advierten de que les consta que el Ayuntamiento ha recibido un requerimiento del Gobierno de España "para que aporte información sobre el proyecto modificado y ha sido advertido de la obligación de devolver la subvención si no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria".

"Un saltito que pone en peligro las caderas o los dientes"

Los colectivos argumentan a través de un comunicado que "cuando cualquier gaditano tiene que bajarse en una parada de autobús de la avenida, se enfrenta a la decisión de dejarse caer con todo su peso al asfalto o dar un "saltito" hasta la acera. Es decir, arriesgar la cadera o los dientes. Para las personas ágiles y sin problemas de movilidad, esto no supone un gran esfuerzo, pero para el resto sí, algo que se puede comprobar en el rictus de quienes pasan ese mal rato". A esto añaden que "subir con una silla de ruedas a un autobús es una auténtica aventura con muchas posibilidades de acabar mal".

Entienden que "estos ejemplos de incumplimiento de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social (LGD) en España (Ley 1/2013, de 29 de noviembre) son solo algunas de las razones por las que se debería eliminar los cajones (o dársenas) de las paradas de autobús, una medida que ya ha sido aplicada o está en proyecto en la mayoría de las ciudades de España y Europa".

"Pero no es la única razón la eliminación de los estrechamientos en las aceras (que dificultan el tráfico peatonal)", explican. "La mejora de la seguridad (en las entradas y salidas de los cajones) y la optimización de la agilidad del transporte público son otras cuestiones igualmente relevantes", agregan.

"La medida solo se aplica a tres paradas de las más de 20 de la avenida"

Las cinco asociaciones ciudadanas recuerdan que a mediados del año pasado el Ayuntamiento de Cádiz anunció que no respetaría el proyecto de eliminación de los cajones de la Avenida, aprobado por el equipo anterior, y que buscaría otras soluciones para garantizar la accesibilidad.

"Nuestra sorpresa fue que esas medidas no aparecían en el pliego de licitación: solo en tres paradas, de las más de veinte que hay en la avenida, se contemplaba la eliminación de los cajones. Sin embargo, el Ayuntamiento no renunció a solicitar los Fondos Europeos, a pesar de que dichos fondos estaban condicionados a aspectos como la accesibilidad universal o la movilidad sostenible. Es decir, querían los fondos, pero no querían cumplir los requisitos", explican desdde los colectivos.

"Todo esto se llevó a cabo sin consultar ni tener en cuenta a las distintas asociaciones gaditanas. Llama la atención que un alcalde que habla tanto de diálogo lo practique tan poco", añaden. "Fue en ese momento cuando decidimos denunciar el mal uso de los fondos europeos. Lo hicimos lo más rápido posible para evitar que los ciudadanos de Cádiz tuvieran que costear con sus impuestos la ocurrencia del Ayuntamiento", recapitulan.

"Nos consta que el Ayuntamiento de Cádiz ha recibido un requerimiento del Gobierno de España para que aporte información sobre el proyecto modificado y ha sido advertido de la obligación de devolver la subvención si no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria", insisten.

Por todo ello, las cinco organizaciones firmantes solicitan "la retirada de la actual licitación y la recuperación del proyecto anterior, que eliminaba los cajones y, además, permitía utilizar los fondos europeos sin riesgo de devolución. Asimismo, piden "mantener un mínimo canal de diálogo".