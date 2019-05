Dice El Selu que el Carnaval de Cádiz al no ser “un género del todo definido cabe en cualquier ámbito artístico”. Y así es si tenemos en cuenta que su chirigota ha sido incluida en la quinta edición del festival Flamenco Madrid. Este domingo a las 12.00 en la Sala Guirau del Centro Cultural de La Villa Fernán Gómez desgranará las coplas más representativas de sus 30 años de trayectoria. Aunque saldrá al escenario con el tipo de este año, 'Los quemasangre', de flamencas maneras, los componentes se irán convirtiendo en borrachos, pesaos o enteraos para deleitar con un espectáculo de dos horas de duración.

En un festival en el que figuran Lole Montoya, Tomasito, José de la Tomasa o El Cabrero (su actuación ha sido cancelada por enfermedad), y en el que se programan otras actuaciones no flamencas como la del grupo Los Planetas, solo la chirigota ha conseguido colgar el cartel de 'no hay entradas'. Más de 600 entradas agotadas desde hace unos días, aunque no es nada nuevo en el historial de esta mítica agrupación ni en el del Carnaval de Cádiz atendiendo a los últimos años. “El año pasado ya llenamos en La Latina de Madrid y hace poco con El Love en Bilbao. Este año iremos también a Girona y Tarragona con Martínez Ares a finales de junio y al Teatro Apolo de Madrid el 5 de octubre”, explica Selu.

Una muestra más de la expectación que causa la fiesta gaditana fuera de Andalucía. En este 2019 ya ha habido experiencias como las de Zaragoza y el Liceo barcelonés con Andacat o la del Teatro Gran Vía de Madrid. Y las que quedan hasta final de año.