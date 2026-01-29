La cesión del Castillo de San Sebastián a Cádiz incluirá el paseo Fernando Quiñones

El Ayuntamiento de Cádiz y el Estado siguen dando forma a la propuesta de cesión gratuita del castillo de San Sebastián que planteó meses atrás el Ayuntamiento y que, a priori, ha sido bien acogida por las distintas administraciones estatales que tienen algo que decir al respecto. En ese camino administrativo que ya se está recorriendo, varios son los cambios que debe asumir el Ayuntamiento hasta hacerse con la titularidad de San Sebastián.

En primer lugar, el Ayuntamiento se ha comprometido no solo a hacerse cargo del castillo, con todo lo que ello conlleva (de base, con el mantenimiento, limpieza y seguridad de todo el recinto, además de lo relacionado con obras de mejora y conservación que aún se necesitan para una correcta puesta a punto de esta antigua fortaleza militar), sino a asumir también el cuidado del paseo Fernando Quiñones, que conecta a la ciudad con el castillo.

Así lo ha reclamado la Demarcación de Costas, que entiende que este paseo tendrá "un uso independientemente del público, libre y gratuito como paseo perteneciente al dominio", que es el uso "específico e intensivo para la explotación futura del castillo, que corresponderá al Ayuntamiento". Y por ello, ha requerido el compromiso municipal de hacerse cargo de "la explotación, conservación y mantenimiento del paseo Fernando Quiñones, por ser elemento indispensable para el ejercicio de las competencias municipales en el castillo una vez le sea cedido".

En el lado contrario, pierde el Ayuntamiento una parte del terreno que forma parte del conjunto arquitectónico de San Sebastián. Y es que el faro tiene que seguir siendo parte del dominio público, adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y gestionado por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. Por eso, "no es susceptible de enajenación al mantener su naturaleza demanial", según ha trasladado al Ayuntamiento el Ministerio de Hacienda.

También queda fuera de la cesión la muralla exterior del castillo, que mantiene también su dominio público marítimo-terrestre, por lo que seguirá siendo patrimonio del Estado custodiado y gestionado por la Demarcación de Costas.

Con ello, se debe producir ahora un trámite que consiste en la reparcelación de San Sebastián para dar lugar a dos propiedades. Una que será la que obtenga el Ayuntamiento de manos del Estado, y la otra que sea la del faro. Esta última tendrá una superficie de 446 metros cuadrados, que es lo que ocupará la parcela que Hacienda ha reservado para el faro y su entorno, dejando la superficie que pasará a manos del Ayuntamiento en un total de 33.663 metros cuadrados de extensión, a lo que se une la 'gestión' de ese paseo Fernando Quiñones.

Todas estas cuestiones requiere el Ministerio de Hacienda que sean atendidas por el Ayuntamiento, que se compromete también a asumir la regularización necesaria para incluir estos condicionantes que tendrá la cesión del castillo; es decir, "para la adecuada diferenciación y separación registral del recinto del Castillo de San Sebastián y de la señal marítima, para la inscripción de la cesión". Y entre esas cuestiones se añade también el establecimiento de una servidumbre de paso en favor de la APBC para el acceso a la parcela del faro que ya ha sido delimitada por la Subdirección General de Patrimonio del Estado.

El Pleno acepta las condiciones

Todos estos requerimientos estatales han sido aceptados por el Ayuntamiento, que este jueves ha aprobado en el Pleno asumir los condicionantes trasladados e insistir a la Dirección General de Patrimonio para lograr esta cesión. Para ello, ha aprobado la nueva memoria en la que basa la solicitud de cesión, incluyendo esas cuestiones señaladas por Costas y por Hacienda; y confirmando también el compromiso de asumir la tramitación del cambio de titularidad y reparcelación necesaria, y de asumir igualmente la conservación y mantenimiento del paseo Fernando Quiñones.

Ha defendido el concejal de Urbanismo, José Manuel Cossi, durante el Pleno que se trata de una gestión muy favorable para la ciudad, recordando que el castillo "se cerró en 2018 por los temporales" y que ha permanecido así "hasta 2024 por voluntad expresa del equipo de gobierno anterior", que exigía la cesión del castillo una vez que el Estado acometiese su rehabilitación integral.

Y AIG plantea sus dudas

Precisamente respecto a esto último y a las condiciones de la cesión, Adelante Izquierda Gaditana ha mostrado sus dudas por una operación de la que el gobierno municipal "no aclara el impacto económico real que tiene para las arcas municipales" y que teme que se convierta en la firma de "un cheque en blanco".

"No es un no al castillo, sino un sí, pero con garantías", ha explicado la concejala Vanessa Sibón, que considera que el Estado "tiene una responsabilidad evidente sobre un bien que no atiende ni activa", considerando que no puede desentenderse del castillo "sin asumir intervenciones previas".

Ha recordado la concejala que la restauración integral de la fortaleza está valorada según los últimos informes en más de 3 millones de euros, lamentando no haber información hasta la fecha de "la inversión inicial que hace falta" para que San Sebastián pase a manos del Ayuntamiento "y cuál es el coste de mantenimiento, limpieza, seguridad" y otras cuestiones del funcionamiento ordinario de este recinto.

Por eso, los concejales de AIG se han abstenido en estas cuestiones que sí ha apoyado el PSOE.