El Ayuntamiento de Cádiz prevé invertir más de 3 millones de euros en restaurar el castillo de San Sebastián

Más de 3 millones de euros para su "restauración integral". Esa es la previsión que tiene el Ayuntamiento de Cádiz para los próximos años respecto al Castillo de San Sebastián, cuya cesión gratuita aprobó el Pleno de la pasada semana solicitar al Ministerio de Hacienda. El gobierno de Bruno García ha argumentado este interés en el castillo tanto de cara a los usos futuros que le va a dar como la posibilidad, económicamente hablando, de que la administración local asuma la titularidad y la gestión de la antigua fortaleza.

De hecho, el Ayuntamiento ya ha destinado más de 140.000 euros, que es la partida que se necesitó para la puesta a punto del castillo en el verano de 2024, cuando reabrió sus puertas después de seis años cerrado. Más de 140.000 euros que se emplearon en el adecentamiento de los espacios interiores y que se unieron entonces a los 865.000 euros que invirtió la Demarcación de Costas en reparaciones de una parte del exterior de las murallas que rodean San Sebastián.

Así, desde el Ayuntamiento se garantiza el mantenimiento y conservación básica de esta edificación, que Intervención asegura que ya contemplan los presupuestos en sus capítulos de "seguridad y vigilancia de edificios y eventos", "trabajos realizados por otras empresas de limpieza y aseo de servicios generales" y "conservación y mantenimiento de edificios municipales". Y además de esto, habla de partidas económicas en el presupuesto de 2026 para "la mejora de los espacios libres, zonas verdes y reposición del mobiliario" para mejorar el entorno y la estancia de los visitantes, creando también islas de sombra y zonas de descanso "en caso de que se lleve a cabo la pretendida cesión del inmueble".

A estas partidas se sumarán otras de carácter extraordinario a partir de 2026 "que permitan rehabilitar por fases las bóvedas, salones y auditorio del edificio, que actualmente presentan un importante deterioro de forma paulatina", precisa también el Ayuntamiento, consciente de las "inversiones importantes que requieren de una financiación extraordinaria". Todo ello, dejando en manos de la Dirección General de Costas las competencias relativas al mantenimiento de las murallas y lienzos exteriores de la fortificación.

En esta cuestión del plano económico del castillo de San Sebastián llama la atención la diferencia de cantidades en la actualidad con respecto a un pasado relativamente reciente. Así, el propio Ayuntamiento recuerda cómo en torno a la celebración del Bicentenario de la Constitución de 1812 se llegaron a emplear en la recuperación de la fortaleza hasta 16 millones de euros. 11 millones para rehabilitar las casamatas financiados por el Gobierno español en 2010; 2,7 millones en 2011 por parte de la Demarcación de Costas, que posteriormente invertiría otros 2,5 millones. Partidas bastante más abultadas que el millón de euros que sumó en 2024 para hacer posible la reapertura y los más de 3 millones que calcula el Ayuntamiento para esta "restauración integral".

Quizás esto se deba a la incorporación de dos actores que se presentan como claves en el futuro de San Sebastián. De un lado, la Universidad de Cádiz, que ha adquirido "el compromiso de reapertura del laboratorio de investigaciones marítimas Labimar" que ya estuviera ubicado en el castillo y que tuvo que abandonar cuando cerraron las instalaciones. "Será la propia Universidad la que asumirá los gastos derivados de su puesta en funcionamiento", precisa el Ayuntamiento en el informe que va a remitir al Gobierno español para esa pretendida cesión gratuita, destacando que Labimar "cumple con un objetivo de interés social por su carácter innovador y de sostenibilidad medioambiental" y que cuenta además con"un laboratorio docente de grados, máster y doctorado de diversas universidades", así como ciclos de conferencias y "un centro de divulgación científica de primer orden que ha buscado el despertar de las vocaciones científicas tempranas entre los escolares y el fomento de la cultura científica entre la sociedad en general".

De otro lado está la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, que ha adquirido el compromiso de rehabilitar la casa del farero y la estructura del faro construida en hierro en el año 1908.

Estas incorporaciones de la UCA y la APBC se estiman para una segunda fase de intervención en el castillo, "para que el enclave gane en atractivo e incorpore nuevos usos de interés general que refuercen su vinculación a la ciudad, su puesta en valor y el retorno que ofrece a la ciudadanía", según explica la propuesta municipal.

Primeras actividades

Con este presente y la hoja de ruta prevista a partir de 2026, el Ayuntamiento ha especificado una serie de actividades que tendría previsto celebrar en este recinto para acompañar la apertura en sí, mejorada con esas islas de sombra y mobiliario urbano antes mencionado.

En concreto, son 15 las actividades que anuncia el Ayuntamiento "de carácter gratuito y responden al interés general de la ciudadanía y a un fin eminentemente social":

Talleres de educación ambiental al aire libre

Talleres de yoga, tai-chi y meditación

Conciertos de pequeño formato

Lecturas teatralizadas

Teatro y títeres

Exposiciones y certámenes de pintura y escultura

Presentación de libros y eventos culturales

Actividades incluidas dentro del programa Orgullosos de nuestra Historia

Visitas guiadas

Música en directo para las puestas de sol

Actividades deportivas al aire libre

Actividades de juventud e infancia (talleres de pintura, teatro, cuentacuentos o literatura)

Actuaciones incluidas en el Festival de Danza programadas en distintos espacios de la ciudad

Actividades del área de salud (talleres cardiosaludables, talleres de alimentación saludable)

Muestras de artesanía y productos gastronómicos