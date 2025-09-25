El Pleno de Cádiz pide la titularidad del Castillo de San Sebastián

Como este periódico avanzó este mismo verano, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz tenía la intención de dar un paso más en su relación con una de las joyas patrimoniales de la ciudad, el Castillo de San Sebastián, un inmueble de titularidad estatal que, en colaboración con el Gobierno de España, reabrió sus puertas el pasado año para gozo de gaditanos y visitantes. "Un paso más" que se ha consumado este jueves 25 de septiembre en el salón de Plenos del Consistorio gaditano donde se ha aprobado la solicitud de desafectación y cesión gratuita del imponente fuerte que se levanta en la playa de La Caleta.

Así, tanto los concejales del Partido Popular como los representantes del PSOE han votado a favor de esta propuesta del equipo de Gobierno que, de antemano, cuenta con la complicidad del Estado en este acuerdo que, sin embargo, es observado con reservas por Adelante Izquierda Gaditana que echa en falta un estudio "exhaustivo" de las patologías del edificio, en un degradado estado de conservación durante muchos años, y "los costes de mantenimiento" que supone absorber el que será un nuevo espacio situado, además, en un enclave con una climatología difícil de domar.

"Hoy damos un paso más en la línea de este equipo de Gobierno de devolver espacios patrimoniales a la ciudadanía para evitar verlos deteriodados y sin uso", como estaban tantos espacios de la ciudad cuando nosotros llegamos hace dos años", se ha congratulado el edil José Carlos Teruel que ha recordado que en este mandato han abierto sus puertas "el Castillo de San Sebastián, el Baluarte del Orejón, Entrecatedrales y, apenas hace unos días, la Casa del Obispo".

El responsable de Mantenimiento Urbano, que ha tildado esta iniciativa como una "oportunidad histórica" para que Cádiz pueda "convertir al Castillo de San Sebastián" en espacio referente, también ha agradecido "la buena disposición" de la Demarcación de Costas del Gobierno de España con quien han mantenido en todo este tiempo "una estrecha relación" de colaboración. Además, ha adelantado que en manos municipales el Castillo de San Sebastián se convertirá en un espacio "para la cultura, el deporte y el ocio", ejemplo de "colaboración con otras administraciones y donde también habrá lugar para el sector privado".

Un objetivo en el que el partido socialista confía con sus votos a favor a la iniciativa, pero que no le coarta para exponer sus pegas a un expediente que, como los representantes de AIG, también consideran pobre y, sobre todo, desprovistos de dos propuestas socialistas que, como ha recordado José Ramón Ortega, se aprobaron por unanimidad en este mismo Pleno hace dos años y de la que "no se han tenido noticias". "Una, un estudio sobre la situación del acceso al castillo y la actuación en posibles emergencias, y dos, la creación de un concurso de ideas para la puesta en valor de este proyecto".

Dos proposiciones que, según Teruel, se irán implementando en un acuerdo que, como también ha aclarado el edil, tendrá como base el convenio entre Ayuntamiento y Estado que hizo posible hace tantos años la cesión a la ciudad del vecino Castillo de Santa Catalina.

Sin embargo, durante el desarrollo del Pleno, el concejal del Partido Popular no ha aclarado las "muchas preguntas" que el expediente que arma esta solicitud de cesión le suscita a Demetrio Quirós. "Ustedes no presentan una memoria exhaustiva sino una serie de puntos deslabazados. Se solicita la cesión gratuita de la totalidad inmueble para conciertos de pequeño formato, exposiciones... ¿Pero en qué situación se encuentra? ¿Se ha realizado un estudio de sus patologías? ¿Cuánto cuesta rehabilitarlo?, y, es más, ¿cuánto le cuesta al presupuesto de la ciudad mantenerlo y de dónde se va a retraer?", ha lanzado el edil de AIG que argumenta la abstención de su partido, cuestionando la conveniencia de "absober" un nuevo espacio para la ciudad sin antes "cuidar lo que se tiene".