El catedrático Francisco Antonio Macías pierde la dirección del Instituto de Biomoléculas de la UCA

El catedrático de la Universidad de Cádiz Francisco Antonio Macías Domínguez, condenado a cinco años de prisión y a ocho años de inhabilitación por desviar fondos públicos de la UCA en su propio beneficio, deja de ser director del Instituto de Biomoléculas (INBIO) de la Universidad gaditana.

En una reciente resolución del rector de la UCA figura que Macías Domínguez ha sido cesado de este puesto de dirección. Este medio ha preguntado a la Universidad de Cádiz si la destitución responde a la condena de cinco años de prisión y ocho años de inhabilitación para cargo público relacionado con la dirección y representación universitaria y con la administración de fondos públicos que la Audiencia de Cádiz impuso recientemente al catedrático en primera instancia.

Al respecto, la Universidad de Cádiz ha explicado a este periódico que Macías Domínguez no ha sido destituido por su condena, en tanto que la misma no es firme y puede ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La UCA ha aclarado que el catedrático no ha logrado ser reelegido director del Instituto de Biomoléculas dentro de un proceso interno de votaciones entre los miembros de ese departamento.

Las elecciones para liderar el INBIO, previstas en el calendario de la UCA, aún están abiertas dentro de una fase de alegaciones, razón por la que aún no se conoce al nuevo director.

A finales de este año Francisco Antonio Macías Domínguez fue juzgado por un jurado y condenado por desviar más de 33.000 euros de las cuentas de la UCA en su propio beneficio entre 2007 y 2011, fechas en las que ocupó el puesto de vicerrector de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (VIDI). Así, quedó probado que el catedrático utilizó las tarjetas corporativas de la UCA para pagar sus gastos personales, sobre todo, comidas en diferentes restaurantes de la provincia.