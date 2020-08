Una de las señas de identidad de la capital gaditana es, sin duda, el Carnaval. Para esta celebración, también está siendo un mar de dudas e incertidumbres este año tan complicado. Los carnavaleros seguirán luchando por poder compartir, cuando sea el momento adecuado, con los gaditanos su pasión. Para hoy están citados todos los colectivos con el Ayuntamiento en el Patronato para decidir si hay o no concurso y si se celebra, su fecha, aunque los coristas ya han anunciado que no van a estar.

Para los que son el alma del Carnaval, estos meses de debates y nuevas restricciones está siendo un escenario de batalla. Miguel Villanueva, presidente de la Asociación de Autores del Carnaval, señala que “la situación del concurso la veo exactamente igual que estaba en la reunión anterior. Nosotros abordamos que íbamos a dejar unos días pasar hasta el día 24 y este día nos vamos a volver a reunir para replantearnos todo esto, porque el motivo de la reunión es, ni mucho menos, el adaptar las bases a una hipotética posibilidad de que hubiera un COAC o bien en febrero como estaba previsto, o bien en un caso negativo pasarlas a la segunda quincena de abril y primera quincena de mayo”. Asimismo, este mes de agosto han suspendido todas las actividades previstas como la fiesta de los patios, entre otras: “Principalmente, porque no había cierta seguridad y se estaban dando casos de rebrotes, hemos decidido todo de forma cautelar. De hecho el día 2 de mayo que teníamos lo que hemos hablado hoy, lo hemos aplazado al 7 de noviembre. Digamos que estamos ahora mismo en un “compás de espera” a ver cómo la situación evoluciona y se presenta”.

Miguel Villanueva | Asociación de Autores del Carnaval “Estamos en un compás de espera a ver cómo va evolucionando la situación”

En cuanto a la decisión que ha tomado la Asociación de Coristas Gaditanos el autor sostiene que tuvieron una reunión el pasado día 6 de agosto, pero como no había todavía suficiente seguridad con este tema y están un a ver cómo esto evolucionaba, lo han vuelto a aplazar para hoy a las 10 de la mañana. “Lo que pasa es lo siguiente: nosotros como colectivo no nos hemos vuelto a reunir en este mes de agosto para nada, ni la junta directiva, ni la asamblea, puesto que tenemos la costumbre de que cuando un acuerdo se toma, tenemos que ser fieles cumplidores de lo que se ha acordado allí, que es lo que vamos a defender este lunes. Pero claro, eso es en lo que hemos quedado todo el mundo, si alguna asociación, por los motivos que sea, ha tomado esa decisión tendrán que ser ellos los que los tenga que explicar el por qué la han tomado. Nosotros estamos siguiendo el guión previsto”, afirma Villanueva.

“El día 6 de agosto cuando se nos convocó, fue imposible llegar a un acuerdo porque no había todavía datos suficientes para poder tomar una decisión. Este lunes nos volvemos a presentar con lo mismo que llevábamos, en principio, en la reunión anterior porque puede pasar lo mismo que en la asamblea que tuvimos en julio la Asociación de Autores”.

A su vez, el gaditano Iván Romero, autor de El Cuarteto de Los Niños y representante de esta modalidad, afirma que “se respeta a todo el mundo y sobre todo si la decisión es por motivos de salud y, como creo que han expuesto los coros, porque realmente es que no podrían ni ensayar por el protocolo del Covid-19. Si no se pueden juntar más de 10 o 20 no tiene sentido que los coros participen”. Romero ha añadido que probablemente “si hay concurso, que también estamos hablando de que va a haber sin saber como sería el protocolo sanitario, se confrontaría con las bases del concurso que eso es lo que no se ha mirado todavía. Entonces, está claro que los coros, por el número de componentes que son no hacen falta ni que miren el protocolo, sabiendo que no vamos ni a poder ensayar. Las decisiones que tomen la respeto, lo que vaya a pasar con el concurso, no lo sé”.

Iván Romero | Cuartetos “Lo que tengo claro es que más que mirar por el COAC, hay que hacerlo por la salud”

La decisión definitiva aún no está tomada, pero todos coinciden en un único objetivo: “Lo único que sé es que hay que mirar, más que por el concurso, por la salud de las personas. Eso es lo primero. Si no se pudiese, pues no pasa nada. Si es que sí, pues se hará y como en esta situación no sabemos ni que va a pasar mañana. No es una cosa en sí que dependa ya ni del Patronato, ni de nadie, lo único que se puede hacer con el concurso es gestionarlo de la mejor manera que sea lo más seguro para todo el mundo”, añade.

Por otra parte, Antonio Procopio, presidente de la Asociación de Coristas Gaditanos (Ascoga), se vio en la tesitura de no participar en el concurso, si lo hubiese, ante la imposibilidad de asegurar la salud de sus componentes. “A nivel personal pienso que el que el concurso se celebre o no, lo va a ir determinando el desarrollo de la pandemia y la decisión que tomen cada una de las modalidades. Yo no soy nadie para hablar en nombre del resto, es decir, nosotros tomamos una decisión porque sabemos que no vamos a poder hacerlo, es prácticamente imposible. Que haya o no concurso, eso ya no va a depender ni de nosotros, ni creo que de ellos. Va a depender sobre todo del estado en el que se encuentre la pandemia y del momento en el que se decida”, apunta.

Antonio Procopio | Asociación de Coristas “Que haya o no Concurso no va a poder depender de nosotros ni tampoco de ellos ”

En cuanto a la opción de reducir su coro, el presidente lo ve como algo prácticamente imposible: “Yo soy consciente de la modalidad mía, del número de componentes que tengo y de lo que podría ocurrir incluso intentando reducir un poco”.

Asimismo, el representante de las chirigotas, Paco Cárdenas, piensa que ésta es una decisión en la que están en todo su derecho y es digna de respeto como cualquier otra decisión. “Pero personalmente, me parece que es una falta de respeto tanto al Patronato, como al resto de componentes porque teníamos una reunión donde íbamos a seguir hablando del tema y si algo nos ha enseñado esta pandemia que estamos padeciendo, es que como mejor se combate el virus es entre todos y todas a la vez. Por decirlo de alguna forma, yo lo interpreto como interferir el normal funcionamiento de un órgano como es el Patronato cuando teníamos otra reunión pendiente”.

Cárdenas ha querido destacar la importancia de la salud por encima del concurso: “Por lo tanto, aparte les ha dado la impresión a la mayoría de las chirigotas con las que he hablado, de que parece que los únicos que se interesan por la salud son ellos, cuando no es así. Ninguna de las asociaciones vamos a anteponer la salud al concurso. Lo único que estamos haciendo es intentar adaptar las nuevas normas sanitarias al desarrollo del mismo porque queramos o no hay que seguir viviendo. Todo el mundo sabe lo que está ocurriendo, pero tenemos que seguir viviendo y tenemos que hacerlo como las autoridades sanitarias nos dicen que tenemos que seguir”.

Paco Cárdenas | Chirigotas

“Creo que la decisición de Ascoga ha sido una falta de respeto al Patronato”

Desde su punto de vista, el autor opina que Ascoga no está defendiendo su modalidad con el mejor criterio: “un determinado modelo de coro, que es el coro actual con 40-45 en escena y 20 suplentes en los camerinos. Evidentemente, eso con la nueva normativa que hay es imposible, pero hay otras opciones como hacer un coro más pequeño, más reducido con lo cual eliminarían parte de ese problema. Lo que ocurre es que, a mí parecer, un coro reducido no es rentable para algunos propietarios de algunas marcas de coros. Creo que también está pesando el criterio de la rentabilidad y es una pena porque Ascoga aparte de defender a los coros, tiene que defender algo muchísimo más importante que es el concurso porque ellos son los guardianes, o parte de los guardianes”, señala.

Por consiguiente, Paco Cárdenas ha querido lanzar un mensaje a la ciudadanía: “Hay muchos carnavaleros que hemos hablado y además vamos a intentar que el tango, si se celebrase el concurso y entre todos lo decidiéramos así, esté”. El autor tiene claro que la solución no es quedarse de brazos cruzados: “La situación es la que es y estamos pendientes de lo que vaya ocurriendo. Lo que está claro es que lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados y no hacer nada más. Las cosas que están ocurriendo a nivel nacional y lo que estamos viviendo afectan a las decisiones que podamos tomar, pero hay una cosa que está clara: tenemos que continuar con la vida y parte de la vida aquí en Cádiz es el carnaval y el concurso. La historia va por ahí. Si al final no puede ser, será una pena y no solamente lo digo por los aficionados sino por todo lo que representa el Carnaval, que es uno de los motores turísticos de esta ciudad y probablemente es la fiesta que da más aporte de ingresos, y estamos también en la obligación todos como ciudadanos de intentar preservar eso. Yo no soy uno de esos videntes que hay por ahí que saben exactamente cuándo van a llegar las vacunas y todas esas cosas, pero lo que sí sé es que al menos tenemos que intentarlo”.

Además de ello, Antonio Rivas, representante de los antifaces de oro, asegura que no cree que se pueda llevar a cabo la celebración del COAC próximamente. “Supongo que no porque los datos que tenemos a fecha de hoy no hacen augurar que haya convocada una fiesta masiva y el concurso tiene ahí un carnaval de calle que es y no conseguimos desde luego que exista un concurso sin un carnaval de calle. No tiene sentido que fuese así y no al revés. Por lo tanto, como los datos que estamos teniendo de las autoridades sanitarias es que no van a haber fiestas masivas, no está viendo ninguna ni si quiera en verano, todo apunta que no va a ser así. Todavía no se ha decidido nada, aunque nosotros en el Patronato nuestro no decidimos si quiera eso. El Carnaval lo decide el Patronato de las fiestas de la calle, el nuestro solo decide si hay concurso o no. Estamos relacionados en el sentido de que se tiene que quedar una cosa sin la otra”.

Antonio Rivas | Antifaces de oro “No creo que se puede celebrar porque hoy no hay convocada ninguna fiesta masiva”

En cuanto a Ascoga, ha destacado que “ellos sobre todo tienen un problema adicional y es que se tienen que reunir en un local muchas personas, y hoy por hoy no lo permitiría la junta directiva sanitaria. El concurso, además, con las mismas normativas impediría que un coro se desplegara en su posición normal y fueran más de 37. En el escenario de El Falla, según tengo entendido por la normativa y los técnicos, no pueden ser más de 37 y la posición creo yo que no puede ser tampoco la natural”. Por otro lado, asegura la incertidumbre de si podrían ensayar: “Los coros normalmente, ensayan en colegios y estos todavía a fecha de hoy no sabemos si van a estar abiertos, y si las asociaciones de madres y padres van a permitir que un colectivo de extraños a los alumnos entren todos los días a ensayar porque supone mucho riesgo. Igual son tantas las razones que entiendo que haya fundado su negativa participación este año”.

A pesar de que los coros tengan la problemática de ser un grupo amplio de personas, no quita que las demás agrupaciones tengan problemas también: “Una cosa es lo que yo piense y otra lo que los técnicos digan. Tienen que ser grupos que tengan un local digamos extenso como para poder movernos en el momento de los ensayos y muchas cosas. El concurso tiene un aforo máximo de 666 personas con la normativa en la mano. Y sobre todo, estamos empezando por el final, cuando hay que empezar por el principio. No tiene sentido que haya concurso si no hay fiestas en la calle”, afirma.

Humberto González, presidente de la Asociación de Comparsistas, ha compartido que “la decisión tomada por Ascoga me parece muy acertada, es lo más consecuente dada las limitaciones con las que nos encontramos y más después de las últimas actualizaciones a la hora de enfrentar, en este caso, un concurso, no se puede realizar un concurso oficial de agrupaciones o coros. Un coro es inviable que puedan cantar en el Falla principalmente por la cantidad de componentes que llevan. Aunque hay muchas trabas que comparten el resto de agrupaciones, no son solamente los coros. Todo lo que es la limitación a la hora de escenografía, los montajes minimalistas, etc., eso competen a todas las agrupaciones y en concreto a ellos por la cantidad de personas que llevan no pueden tener en el falla 45 componentes, se les dan de máximo unos 32 y aún así creo que no entrarían todos dentro de lo que es la caja de resonancia del teatro”.

Humberto González | Comparsistas “Mientras esto siga así, no se puede hacer un concurso ni Carnaval en

la calle”

Con respecto al resto de modalidades, Humberto ha señalado las restricciones que se les exigen: “Se ven obligadas al distanciamiento del 1,5 metros, la limitación de aforo, la no utilización de los camerinos, el tema de los maquilladores, los sastres y demás que tampoco pueden estar en el teatro, etcétera. Entonces lógicamente eso si hablamos con respecto a organización, con respecto a salud, la salud está por encima de cualquier cosa”.

Como es natural, el comparsista ve complicada la celebración del concurso, además de la inexistencia de un carnaval de calle que comprende la misma importancia que el COAC. “Sinceramente, yo un concurso en febrero lo veo inviable y un concurso en abril/mayo como se decía también. Lo he visto así desde el principio porque si hablamos de un concurso en abril o mayo, en enero los grupos tienen que estar ensayando, lo cual estamos en las mismas condiciones. Mientras que la situación actual persista no se puede realizar un concurso, ni un carnaval en la calle. Realizar un concurso sin un carnaval en la calle, desde nuestro punto de vista, no es factible. Se puede hacer, pero no es viable el decir tenemos un carnaval de calle, pero sin concurso y un concurso sin carnaval en la calle”.

Hoy lunes 24 de agosto, llevarán a cabo otra mesa de trabajo a las 10 de la mañana donde no se decidirá nada. La decisión se tomará el 1 de septiembre. “Una mesa de trabajo no es una Junta Ejecutiva. Podemos hablar mucho de trabajo, pero no se pueden tomar decisiones”, afirma Humberto.