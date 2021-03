“No podemos echar a pelear el mundo de la cultura con el comercial y la hostelería”

–El otro día presentaron las ayudas que se van a dar a los sectores afectados por el Covid por importe de 750.000 euros. ¿Han cuantificado a cuantas personas o colectivos puede llegar este importe y, en ese caso, han puesto límite económico a las ayudas?

–Se han generado siete proyectos a través de tres líneas. Una a sectores de la población, una segunda para los productivos y otra a sectores que teníamos ya en marcha pero que entendemos que son eficientes y debemos repetir. En total, hemos puesto en marcha líneas de ayudas de hasta 750.000 euros para paliar la situación que sufre en estos momentos la ciudad por el covid. Ayudas económicas y programas de apoyo de los que se van a poder beneficiar empresas, autónomos, desempleados, entidades y colectivos de la ciudad. Una parte, por ejemplo, irá destinada a la contratación porque en este contexto, además de ayudar a los sectores productivos, también debemos centrarnos en la población, la cual se ve muy afectada por el desempleo y más aún ahora en esta crisis originada por la pandemia.

–Una de las principales novedades es que quieren que los trámites sean ágiles para que los afectados reciban el dinero lo antes posible. ¿En cuánto cree que se van a reducir esos plazos?

–Todo lo posible. Lo estamos trabajando. De hecho, vamos a sentarnos con Secretaría e Intervención para agilizar los trámites todo lo posible y acortar al máximo los plazos y poder ofrecer estas ayudas directas cuanto antes. Igualmente, y al mismo tiempo, se va a contar con los representantes de los sectores y colectivos a los que van destinados estos fondos para conocer de primera mano cuáles son sus necesidades y demandas urgentes. Lo que vamos a conseguir es que coincida la agilidad de los procedimientos con la idoneidad de las ayudas en beneficio siempre de la ciudadanía y eso influirá notablemente en los plazos.

–¿Hay una excesiva burocratización en este tipo de trámites?

–Claro que la hay. De hecho, en toda la administración pública hay exceso de burocracia. Necesitamos hacerlas más humanas. Los tiempos de la administración no son los mismos que los tiempos reales. Eso es una realidad con la que nos topamos en cada proyecto, no sólo en esto. Ocurre en cada administración y en cada institución. De ahí que sabiendo el procedimiento y con el conocimiento que tenemos burocráticamente, debamos poner todas las herramientas para agilizar y aligerar cuanto podamos. Vivimos una crisis social y económica muy fuerte, debemos ser consciente de la situación que sufre la gente, de la desesperación y de que la paciencia se agota. De ahí que priorizamos la agilización del trámite.

"En toda la administración pública hay un exceso de burocracia. Necesitamos hacerlas más humanas”

–Además de las que hubo hace unos meses y estas que plantean ahora. ¿Hay posibilidad de alguna ayuda más que se pueda poner en marcha?

–Bueno, hace unos meses aprobamos 200.000 euros en ayudas directas, hace poco aprobamos un paquete de medidas que consiste en la exención temporal de la tasa para poner terrazas; la bonificación de la tasa de licencia por nueva apertura, para que así no tengan que pagarla quienes van a abrir un nuevo negocio en esta situación; la bonificación del impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO); o la congelación de impuestos municipales durante todo el año que viene. Y ahora esta iniciativa. Mientras que el resto de ayuntamientos de la Bahía, por ejemplo, sólo ha aprobado un paquete de medidas con motivo del Covid, nosotros llevamos todo lo anterior. Pero digo más, este Ayuntamiento es el que está cargando con todo el peso de la crisis. La Junta cerró 2020 con un superávit de casi 900 millones de euros y no ha hecho absolutamente nada. En los Países Bajos, los gobiernos están dando ayudas de 2.000 euros mensuales a sectores como el comercio local y la hostelería, y en España sólo hay dinero para rescatar a los bancos. Creo que es el momento de que otras administraciones también pongan de su parte y que el peso de la crisis no cargue sólo sobre los hombros de la administración con menos recursos, en este caso, el Ayuntamiento.

–Los comerciantes, por ejemplo, piden también que haya bonificaciones en impuestos como el IBI y algún otro? ¿Sería posible alguna medida más como esta?

–Para eso, el Gobierno tendría que cambiar la ley. En cualquier caso, como he señalado anteriormente, aprobamos el paquete de medidas citado anteriormente. Además de eso, hemos instado al Gobierno Central a que regule el precio de los locales comerciales. El problema de nuestros vecinos y vecinas que levantan la baraja todas las mañana no es el IBI, el principal es que afrontan alquileres que en ocasiones superan los 6.000 y los 10.000 euros.

–Un aspecto interesante son las ayudas al sector cultural. ¿Cree que son los grandes olvidados de esta pandemia?

–Más que los grandes olvidados, son los grandes señalados. La Junta lo primero que hizo fue declarar la cultura como un bien no esencial, criminalizando espacios que se han demostrado absolutamente seguros y no ofreciendo a cambio ni la más mínima ayuda. De ahí que uno de los proyectos de estas ayudas se destinen precisamente al sector cultural. Frente a un PP que nos pidió en el último Pleno que dejáramos de invertir en Cultura y Fiestas, nosotros creemos precisamente lo contrario, que no podemos echar a pelear el mundo cultural con el comercial y el de la hostelería, sino que debemos remar todos en la misma dirección.

"Es el momento de que el peso de la crisis no cargue sólo sobre los hombros del Ayuntamiento”

–Usted está en contacto por su responsabilidad con empresarios, autónomos y también trabajadores. ¿Qué es lo que se está demandando ahora mismo al IFEF?

–Sobre todo lo que están demandando son ayudas por parte del Gobierno Central y la Junta. Saben que el Ayuntamiento está realizando todos los esfuerzos necesarios, pero sienten que no es correspondido por el resto de administraciones. Porque son la Junta y Gobierno quienes tienen las competencias y la capacidad económica. Y porque saben que este Ayuntamiento está haciendo todo lo posible.

–Estas ayudas proceden del dinero que no se gastó el año pasado para cursos presenciales. ¿Cómo ha afectado a la formación que da el IFEF la pandemia? ¿Se han readaptado en este campo de alguna manera a las circunstancias?

–Imagínese. Ha afectado mucho, como prácticamente ha afectado a todo en este año de pandemia. Directamente no se han podido hacer cursos, formaciones ni nada similar debido a las medidas de seguridad y salud con motivo de la pandemia. Pero por suerte, hemos podido afectar ese dinero para que, en lugar de que vaya destinado a pagar deuda, vaya al beneficio de la ciudadanía y de la población en un momento tan difícil como este.