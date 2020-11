La carambola del descapotable

La imagen del concejal José Manuel Cossi manifestándose en un descapotable en contra de la Ley Celaá se ha convertido en la más vista de la concentración del pasado domingo en Cádiz. El alcalde la vio y no se pudo resistir a utilizarla para cargar contra Cossi y la también concejala Maite González, contra el PP y contra la derecha, en esta España del siglo XXI que algunos siguen reduciendo a la derecha y la izquierda. Si haces esto, de derechas; si votas lo otro, de izquierda. Facha por aquí, rojo por allá.

Pero en contra de la opinión que quiso trasladar el alcalde, el viaje de Cossi globo naranja en mano, ni es una muestra de ostentación (el coche es de lo más común del mercado, de hace ya bastantes años) ni fue algo premeditado. Más bien lo contrario.

Curiosamente, fue una carambola lo que llevó al concejal del PP a ese descapotable que ha dado la vuelta a Cádiz y a sus redes sociales. Cuenta el propio Cossi que ese domingo se dirigió a la Glorieta Ingeniero La Cierva con su moto para participar en la manifestación. “En otra moto iban Carmen (Sánchez) con Gonzalo (Oliver)”, explica. Pero a la hora de empezar el recorrido “la moto se me quedó parada porque ya no anda muy fina”. Fue entonces cuando su compañera de grupo, Maite, le ofreció que fuera en su coche para no dejar de participar en la manifestación; “así que dejé la moto en Residencia y me subí en el coche”.

“Ha sido todo un cúmulo de casualidades, y ni siquiera había caído en el detalle de que era descapotable”, confiesa el concejal, que incluso añade en tono irónico que el vehículo en cuestión en el que hizo el recorrido de la movilización “está bastante cascado”. Así que lo que empezó siendo un domingo accidentado por esa moto averiada terminó siendo un domingo intenso “cuando miré el móvil por la tarde y vi la cantidad de mensajes que tenía y la que se había originado por el comentario del alcalde”, reconoce uno de los protagonistas de ese último combate de Kichi con el PP en redes sociales.

Del ataque del alcalde en cuestión, más allá de la anécdota, prefiere Cossi no entrar a valorar “porque ni siquiera entra en el fondo de la cuestión, sino que utiliza una anécdota para intentar desacreditar”. Quien sí entró en la polémica fue el Partido Popular gaditano, que respondió a González afeando su comentario y publicando una foto de él saliendo de un coche oficial para un acto en el Oratorio de San Felipe. “El que no iba a usar coche oficial, el que iba a dedicar el coche oficial a los pobres, el que ha dejado tirada a la ciudad en plena pandemia para cogerse una baja de cuatro meses, se ha molestado por la forma en la que algunos manifestamos nuestro rechazo a una ley sectaria como él”, afeaban los populares, recordando una vez más la frase entonada en su día por González de la dinamita. “Nosotros preferimos protestar tocando el claxon, aunque sea en un coche con más años que la polka”, concluía esa respuesta a las críticas del alcalde al descapotable de Cossi y Maite González.