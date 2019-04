La candidatura de Ciudadanos es la única que no se ha hecho pública

Aunque todas las miradas están puestas en las elecciones generales que se celebrarán el próximo domingo, el adelanto electoral ha provocado que la campaña haya coincidido con la presentación de las candidaturas para los comicios locales del 26 de mayo. Esto ha trastocado los planes de los partidos a la hora de dar publicidad a sus listas para la Alcaldía para intentar que las noticias que generen ambos procesos no se pisen.

En el día de ayer se cerró el plazo para la entrega de las papeletas que concurrirán en las elecciones municipales. De los partidos que cuentan con opciones para formar parte de la Corporación municipal de la capital gaditana, el único que ha decidido no informar del contenido de su lista es Ciudadanos. De hecho, la formación naranja es una de las incógnitas de cara a los comicios locales tras decidir que Juan Manuel Pérez Dorao y María Fernández-Trujillo –los dos concejales que consiguieron su acta en 2015 y que actualmente forman parte del grupo de los no adscritos– no formasen parte de la candidatura.

Ciudadanos sí dio a conocer hace unas semanas que su alcaldable será Domingo Villero, decano del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz (Copiti) y presidente del Consejo Andaluz de Ingenieros Técnicos Industriales. Sin embargo, poco se conoce de su equipo. Uno de los nombres que más ha sonado y que desde hace unos días se está dejando ver en todos los actos en los que está participando Villero es el espeleólogo Eugenio Belgrano, que ocupará uno de los puestos de salida. Poco más se sabe del resto de integrantes a la espera de si la formación decide hacer pública hoy la lista o espera a su publicación mañana en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

La última de las formaciones que ha dado a conocer su lista electoral ha sido Vox, que ayer hizo oficial una noticia ya conocida al confirmar a Ana Peral como candidata a la Alcaldía de Cádiz, valiéndose la formación de su experiencia como concejala del PP entre 1995 y 2007, años en los que Teófila Martínez fue alcaldesa de Cádiz.

Los partidos políticos han realizado cambios profundos en sus listas electorales

Hace unos días, le tocó al Partido Popular hacer oficial su candidatura para intentar recuperar el sillón de San Juan de Dios tras cuatro años en la oposición, aunque esta formación fue la primera en anunciar a su candidato a la Alcaldía, figura que recae en Juan José Ortiz, una de las personas que ha formado parte del núcleo duro de Teófila Martínez durante sus últimos mandatos, por lo que la formación popular ha optado por un camino continuista.

Sin embargo, sí ha habido una profunda renovación en los puestos de salida de la candidatura. De hecho, si se tiene en consideración que en el mandato que está a punto de finalizar cuenta con 10 concejales, en estos lugares solo repiten el propio Ortiz, Ignacio Romaní, Carmen Sánchez y Fátima Rodríguez. Por su parte, en la lista aparecen como escuderos el economista José Manuel Cossi –que llegó a sonar como candidato a la Alcaldía– y la abogada Maite González García Negrotto.

Anteriormente, fue el turno de la confluencia Adelante Cádiz, que une a Podemos, Ganar Cádiz en Común e Izquierda Unida. Aquí, repite el alcalde, José María González, como cabeza de lista. Los cambios llegan por el lado de Podemos, que prescinde de cinco de sus concejales: Laura Jiménez, Álvaro de la Fuente, Adrián Martínez de Pinillos, Ana Camelo y María Romay. A esta catarsis solo han sobrevivido, además del regidor municipal, Ana Fernández y David Navarro por la parte de la formación morada. Por su parte, Martín Vila y Eva Tubío aparecen en los números tres y ocho, respectivamente, de la lista electoral.

El primero de los partidos que anunció las personas que optan a ocupar un puesto como concejal en el Ayuntamiento de Cádiz fue el PSOE, volviendo a optar Fran González a ser alcalde de la capital gaditana. En los puestos de salida repite María José Rodríguez como número dos, mientras que el tres lo ocupa Óscar Torres, concejal en el último tramo del actual mandato tras la salida de Victoria Rodríguez y José Pacheco a la Zona Franca y la Subdelegación del Gobierno, respectivamente. Tras ellos, aparecen en la candidatura Natalia Álvarez y Francisco Javier Ramírez.