El secreto peor guardado de la política gaditana se ha hecho oficial este viernes: Domingo Villero (Cádiz, 1972) va a ser el candidato a la Alcaldía de Cádiz por Ciudadanos. A pesar de ello, este ingeniero industrial técnico de profesión asegura que hasta una hora antes de que la formación naranja enviara un comunicado de prensa, no le dijeron de manera definitiva que iba a ser el número uno.

Con el nombramiento de Domingo Villero, la única candidatura que queda por conocerse de las que, a priori, tienen más posibilidades de entrar en la Corporación, es la de Vox.

Villero huye de las etiquetas que han ido asociadas a su partido de los candidatos estrella: “Yo no soy eso sino un currante y un trabajador nato”. Esto lo argumenta en que su currículum político está absolutamente en blanco ya que es un hombre que procede del ámbito privado, ya que posee tres empresas y, también ha tenido un importante papel institucional como decano-presidente del Colegio Provincial de Ingenieros Técnicos Industriales (Copiti) y presidente del Consejo Andaluz de este colectivo.

Precisamente por esta relación que ha tenido estos años con diversas instituciones y política es lo que le ha hecho ver que “el partido se juega en política. Tenemos que ser proactivos en la vida y lo que me ilusiona es ver a Cádiz como se merece”.

Villero asegura que hace meses Ciudadanos le buscó “para presentarme el proyecto para la ciudad y me identifiqué con ello, pero en ese momento no había nada concreto para encabezar una candidatura”.

Además, ha reconocido que el partido naranja será el que confeccione la lista de cara a las municipales y desconocía el margen que tendrá para ello “pero lo que sé es que hay gente que está preparada y que puede ser una opción interesante”.

Uno de los asuntos que ha sacudido a Ciudadanos en las últimas semanas ha sido precisamente la polémica generada con la elección del candidatura de este partido con el telón de fondo del enfrentamiento entre los concejales que salieron de las elecciones de 2015, Juan Manuel Pérez Dorao y María Fernández-Trujillo, y la dirección local. Hace tres semanas comunicaron al actual portavoz que no repetiría como candidato y los dos ediles decidieron dejar Cs y pasar al grupo no adscrito.

Villero ha intentado no meterse en el barro a la hora de opinar sobre la situación vivida y señaló que ha seguido este episodio desde la distancia y completamente al margen: “Tengo un respeto absoluto y admiración por las personas que trabajan y han trabajado por Cádiz. No puedo opinar de lo que no conozco”.

El candidato asegura que no tiene vértigo por este salto a la política “porque a estas alturas de la vida no me da nada miedo. Estoy acostumbrado a llevar la representación de 14.000 ingenieros de toda Andalucía. Yo lo que tengo son unas ganas tremendas de trabajar”.

Domingo Villero cree que lo que puede aportar “es mi profundo conocimiento desde hace más de 20 años como empresario, acostumbrado a buscarse las habichuelas y también a tener contactos con multitud de colectivos desde hace muchos años”, algo que a su juicio le permite también tener un buen diagnóstico de la realidad. El nuevo candidato de Ciudadanos opina que “en Cádiz hay muchas carencias y mucho trabajo por hacer”.

Uno de los problemas que se puede encontrar es que ha sido nombrado candidato apenas un mes y medio antes de las elecciones municipales y, por lo tanto, tendrá que ir a marchas forzadas para ser reconocido por la ciudadanía: “Es verdad que queda poco tiempo pero soy un currante y me voy a poner a trabajar ya mismo. A nivel institucional y empresarial creo que ya tengo el programa realizado por mis años como decano. Sin embargo, hay que volcarse ahora en el de la ciudadanía”.

Domingo Villero no se pone límites y pone su objetivo en la Alcaldía: “A quién no le gustaría ser alcalde. He nacido aquí, vivo aquí. Cádiz es todo para mí”.

Por último, sobre la gestión del actual equipo de Gobierno que encabeza el alcalde José María González (Podemos) “es mejorable en muchos aspectos y, por ello, nos vamos a dedicar a fondo para tratar de darle otro enfoque a la ciudad”.

Aunque todavía no se ha hecho público, entre las personas que puede acompañar a Domingo Villero en la lista están personas como Eugenio Belgrano, que ha puesto en valor parte del subsuelo de la ciudad, o Rafael Jiménez Castañeda, profesor de Ingeniera de la Universidad de Cádiz y que fue en los primeros puestos en el año 2015 con Pérez Dorao.