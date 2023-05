Los candidatos le ‘echan cara’ a la campaña del 28-M en Cádiz

Si la cara es el espejo del alma, los lugares donde se colocan los carteles electorales con las fotos de los candidatos son reflejo del cumplimiento o de la flagrante infracción de la legislación vigente por parte de los partidos políticos que concurren a los próximos comicios municipales. En el caso de la campaña del próximo 28-M, en la ciudad de Cádiz, casi ninguno de ellos parece cumplir estrictamente con lo que exige la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) respecto a la correcta colocación de los carteles.

Si bien en los últimos años la expansión de las redes sociales está ahorrando toneladas de papel y tinta, desde que arrancase oficialmente la campaña el pasado viernes, las caras de los candidatos sonríen al ciudadano desde los escaparates de las tiendas cerradas, los locales sin actividad, las vallas de las obras, las cajas de las acometidas eléctricas y hasta desde los postes de las farolas. Algunas, tapando el rostro del adversario, incluso en los paneles legalmente habilitados por el Ayuntamiento.

“Buenas noches ¿está usted seguro de que puede pegar carteles ahí, en ese escaparate?”, pregunta un ciudadano a la veterana pareja de la brocha y el cubo con pegamento “Hombre, claro ¿no sabe usted que estamos en campaña?”, responde él con ironía mientras embadurna de engrudo la cara de Marina Liberato, la candidata de Podemos, sobre el cristal. En la misma calle del centro, un poco más arriba, un grupo de propagandistas con muchas menos elecciones a sus espaldas que la pareja anterior acaba de hacer lo mismo con la imagen de David de la Cruz, el alcaldable de Adelante Izquierda Gaditana. La primera promete “valentía para transformar” y el segundo llama a “que no te quiten Cádiz”.

Pero no son los únicos ni los primeros aspirantes al sillón de San Juan de Dios que se han hecho omnipresentes en las calles. En el rostro y en la cabeza de Eugenio Belgrano, el candidato de Ahora sí, ya lucen en algunos carteles los tradicionales 'adornos' obra de irreprimibles grafiteros de primaria, ya saben... Y a Óscar Torres, el alcaldable socialista, le han clavado un David de la Cruz en todo el morro. Tampoco se salvan Ismael Beiro, de Cádiz Sí, ni Bruno García, que también se han salido de los espacios legalmente habilitados y a quienes también les han tapado la cara dentro de ellos. Según aseguran desde el PP, sólo el día siguiente al inicio de la campaña se colocó algún cartel en el escaparate de alguna tienda. “Tienen terminantemente prohibido pegarlos en comercios y es cierto que se pegó alguno, pero se retiró”, explican.

En Adelante Izquierda Gaditana dicen no saber a ciencia cierta si se puede o no se puede, “pero es una tradición en todas las elecciones y siempre los retiramos cuando termina el proceso. Puede que se nos escape alguno, pero hacemos mucho hincapié en ello”.

A este periódico no le consta ni rastro gráfico callejero de los candidatos de Ciudadanos, Juan de Dios Sánchez; ni del de Vox, Francisco Martín; ni del de Pacma, Marcelino Laínez; ni del de Escaños en Blanco, Juan José Sánchez Romero, lo cual no quiere decir que no los haya. Sí le consta que el Ciudadano Lorenzo, alcaldable por Justicia Social, ha optado por unas austeras fotocopias tipo “alquilo piso” en los postes de las farolas (no en las banderolas, que están dentro de lo autorizado).

Pero ¿qué dice concretamente la LOREG sobre los carteles en campaña? En su artículo 55 establece que “los Ayuntamientos tendrán la obligación de reservar lugares especiales gratuitos para la colocación de carteles y, en su caso, pancartas y carteles colgados a postes o farolas por el sistema llamado de banderolas. La propaganda a través de las pancartas y banderolas sólo podrá colocarse en los lugares reservados como gratuitos por los Ayuntamientos”.

A esto añade que, “aparte de los lugares especiales gratuitos indicados en el apartado anterior, los partidos, coaliciones, federaciones y las candidaturas sólo pueden colocar carteles y otras formas de propaganda electoral en los espacios comerciales autorizados”. Aun cuando todos los partidos tuviesen autorización expresa de todos los propietarios de todos los locales cerrados, todavía no se explicarían los carteles colocados en vallas como la de Navantia o la de los Depósitos de Astilleros, por ejemplo.

Respecto a los lugares especiales gratuitos el artículo 56 de la LOREG añade que “a los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, los Ayuntamientos, dentro de los siete días siguientes a la convocatoria, comunicarán los emplazamientos disponibles para la colocación gratuita de carteles y, en su caso, pancartas y banderolas a la correspondiente Junta Electoral de Zona”. Y aclara: “Esta distribuye los lugares mencionados atendiendo al número total de votos que obtuvo cada partido, federación o coalición en las anteriores elecciones equivalentes en la misma circunscripción, atribuyéndose según las preferencias de los partidos, federaciones o coaliciones con mayor número de votos en las últimas elecciones equivalentes en la misma circunscripción”.

Incumplir la normativa puede salir caro. El artículo 144 de la LOREG, sobre delitos en materia de propaganda electoral, establece que “serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o la de multa de seis a veinticuatro meses quienes lleven acabo alguno de los actos siguientes: a) Realizar actos de propaganda una vez finalizado el plazo de la campaña electoral y “b) Infringir las normas legales en materia de carteles electorales y espacios reservados de los mismos, así como las normas relativas a las reuniones y otros actos públicos de propaganda electoral”.

Por último, ya fuera del asunto de los carteles, el mismo artículo establece que “serán castigados con las penas de prisión de seis meses a dos años y la de multa de seis meses a una año los miembros en activo de las Fuerzas Armadas y Seguridad del Estado, de las Policías de las Comunidades Autónomas y Locales, los Jueces, Magistrados y Fiscales y los miembros de las Juntas Electorales que difundan propaganda electoral o lleven a cabo otras actividades de campaña electoral”.

A las exigencias que impone la LOREG, lógicamente habría que sumar las que contemplan las ordenanzas municipales al respecto. A no ser que queden suspendidas de facto durante el tiempo que dura la campaña..

Este medio pidió a la Junta Electoral de Zona las denuncias que se habían producido por este tema de los carteles, pero en un escrito remitido a este periódico dice que desestima la petición “al no estar incluida dentro de las competencias legales de esta JEZ, la cual tiene como único objeto garantizar la transparencia, objetividad y el principio de igualdad en el proceso electoral”.