La calle Plocia de Cádiz afianza su oferta hostelera ocupando el último local vacío

Era el local más perseguido de la calle Plocia, una de las zonas de bares más concurridas de Cádiz. El hostelero Antonio Márquez, gerente del grupo Sapo, que ya cuenta con otros ocho establecimientos en la Bahía de Cádiz (entre ellos los restaurante La Despensa o Sapo Negro) se ha hecho finalmente con este espacio de 350 metros cuadrados donde desarrollará un ambicioso proyecto hostelero que tocará varias actividades.

Aunque no ha trascendido el precio de la operación, el local tenía un precio de 850.000 euros en junio del año pasado, siendo uno de los más caros, y amplios, de la ciudad.

Márquez destaca que las obras ya han comenzado y “el sitio llamará la atención porque está todo muy cuidado”. La adecuación del local, la antigua casa de hermandad de la cofradía de Las Cigarreras, la está llevando a cabo la empresa Pez Espacio Creativo, una firma con sede en Sevilla y que ya ha trabajado con Márquez en otros proyectos que han llamado la atención en la ciudad como Sapo Negro, un local que funciona como restaurante frente a la playa de Santa María del Mar, en lo que era el Caruso.

Burlesque homenajeará al mundo del espectáculo y en el espacio se combinarán hasta tres actividades diferentes. Por un lado se servirán tanto almuerzos como cenas y también se dará especial fuerza a la coctelería, un sector ahora en auge y que está llevando incluso a la costumbre de acompañar las comidas con estas combinaciones en vez de con vino. La tercera pata de la actividad serán las actuaciones en directo. El local, situado en una especie de plaza que surge por la ampliación de la calle Plocia, contará también con terraza que estará situada junto a la del conocido bar On Egin, otro de los sitios de moda de la zona.

Sobre la fecha de apertura Márquez prefiere ser prudente y no concretar fechas “porque todavía quedan muchas obras y se prolongarán varios meses. Cuando los trabajos estén más avanzados hablaremos de fechas”.

Ningún local vacío en Plocia

Con la puesta en marcha de este proyecto, ya no quedará ningún local vacío en la calle Plocia.Esta vía, que hace apenas unas décadas estaba totalmente ocupada por una multitud vehículos estacionados, siendo para muchas familias una calle de tránsito no adecuado para los más pequeños.El cierre de la Fábrica de Tabacos y su transformación en el Palacio de Congresos se unió a una profunda reforma de la calle. No solo se eliminaron los coches, sino que la vía se peatonalizó creando espacios abiertos hasta ese momento inexistente.

Poco a poco fueron abriendo locales de hotelería que, a la vez, se fueron reorganizando en un proceso de apertura y cierres hasta alcanzar ya una evidente estabilidad. Más allá de la evidente abundancia de restaurantes en esta vía, destaca la masiva utilización de la vía pública para la instalación de terrazas, perfectamente ordenadas para dar paso sin problemas a los servicios de emergencia, en caso de necesidad.

Curiosamente uno de los grupos hosteleros más potentes de la ciudad ubicado en la calle, el Grupo Potito, está rehabilitando parte de una finca de la vía para ubicar en el mismo apartamentos turísticos.

Junto a la abundancia de locales, la posibilidad que ofrecen las terrazas, el diseño cuidado de muchas de ellas (alumbrado particular incluido) y la facilidad de acceso al recinto (cercanía de paradas de autobuses y de taxis, incluso del tren), en el éxito de Plocia ha tenido también mucho que ver la variedad de la oferta: desde cocina andaluza hasta vasca, pasando por argentina, pastelería y heladería, entre otros.

Todo ello convierte a Plocia en un prototipo de cómo plantear una zona de ocio en la vía pública sin incidir en el entorno.