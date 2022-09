La calle Compañía mantiene la tradición zapatera

La tienda se llena de cruceristas. “Hoy han venido dos barcos y se nota mucho”, dice Cristina Porfirio mientras atiende a una mujer que se está probando unas sandalias. El turismo ayuda al comercio, sobre todo si el establecimiento en cuestión se encuentra en la ruta del guiri, en pleno centro de la ciudad. Allí, en el número 2 de la calle Compañía, abrió en mayo Zapatos Cristina, en un local históricamente acostumbrado a acoger entre sus estanterías tacones y mocasines.

La propietaria, Cristina Porfirio, hace bueno el refrán “Zapatero a tus zapatos”. Conoce el paño, pues no ha hecho otra cosa que venderlos en los últimos 32 años. Primero en Calzados Faly, una firma legendaria, luego en Nuria Cobos y por último con Zabol. Los cierres sucesivos de estas tiendas le llevaron a dar un paso adelante. De empleada a propietaria. Más quebraderos de cabeza, pero con la ilusión intacta. “Me he tirado a la piscina. Familiares y amigos me animaron a seguir y aquí estoy. La verdad es que no me puedo quejar”, destaca Cristina

La nueva tienda ha mantenido “las mismas firmas y fabricantes, con la misma línea de zapatos de confort, de calidad, de piel...”. Y eso es lo que vienen buscando los turistas. “Se decantan por las marcas, que suelen ser más caras que en sus lugares de origen. Además, destacan la variedad, que no suele verse en otros sitios”, añade.

La respuesta de la clientela ha sido satisfactoria. “Es una calle clave, de paso, pero hacen falta por aquí los vecinos y vecinas de Puerta Tierra, a quienes les cuesta más que antes bajar al centro”, dice Cristina. Entre las causas, “la marcha de las tiendas de Inditex, que atraían a mucha gente, y la falta de aparcamiento”.

Aunque a falta de gaditanos, buenos son clientes de fuera. “El verano ha sido tremendo, con mucho turismo nacional que nos ha ayudado”, admite.

En tiempos de crisis para el comercio, se agradece que haya negocios que mantienen el tipo. No todo van a ser cierres.