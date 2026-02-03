Cádiz Saharauia inicia la campaña para la ‘Caravana por la Paz’ 2026

La Asociación Cádiz Saharauia inicia esta semana la campaña de recogida de materiales para la ‘Caravana de la Paz’ que todos los años envía la Federación de Asociaciones de Cádiz al-Huriya. Desde Cádiz Saharauia, que trabaja para la cooperación a la Resistencia del pueblo saharaui refugiado, se anima a todas las personas a colaborar con las donaciones hasta el próximo 6 de marzo en el punto de recogida situado en el local de Adelante Andalucía, en la calle Sagasta 18, esquina con Benjumeda, en horario de lunes a viernes de 10 a 14 horas.

Este año se necesitarán mobiliario y materiales de oficina y escolar (como folios, lápices, bolígrafos, carpetas, mesas, sillas, estanterías), materiales de costura (tijeras, agujas, hilos), máquinas de coser, alimentos (solo harina, azúcar y aceite), equipos informáticos que se puedan usar, pañales de niño y/o adultos, materiales de aseo y productos de higiene (geles, champú, crema, toallitas).

Además para financiar el alquiler y el traslado de las donaciones hasta los campamentos de refugiados del Sáhara Occidental, desde Cádiz Saharauia se pondrán a la venta papeletas que se podrán adquirir en el mismo punto de recogida y también durante la celebración de dos eventos solidarios, cuya recaudación irá íntegramente a este proyecto.

Así, el próximo sábado, 21 de febrero, el local de Adelante Andalucía Cádiz acogerá el IV Carnaval solidario. Desde las 14 horas numerosas agrupaciones callejeras actuarán al tiempo que se podrán disfrutar de tapitas y bebidas solidarias. Del mismo modo el próximo domingo 1 de marzo, Izquierda Unida organizará el tradicional Carnaval Chiquito de Mujeres en la Plaza Libertad 11, justo en la parte trasera del Mercado Central.

Ambos eventos tendrán una doble finalidad: por un lado seguir mostrando y dando visibilidad a la causa saharaui, en la que precisamente España sigue teniendo una responsabilidad mayor como potencia administradora del territorio según la propia ONU, y por otro, colaborar con el asociacionismo gaditano para completar y financiar gracias a la solidaridad gaditana la próxima ‘Caravana por la Paz’, “ya que no hay mejor manera que los lazos culturales para mostrar la solidaridad que el pueblo gaditano mantiene con el Sáhara Occidental y especialmente con la wilayas hermanas de Dajla y Auserd”, apuntan desde la asociación.

Además, desde Cádiz Saharauia “seguiremos denunciando la situación que vive el pueblo saharaui tras más de 40 años en el exilio, esperando que se cumplan los mandatos de Naciones Unidas y se lleve a cabo el tan ansiado como justo referéndum de autodeterminación”, concluyen.