Cádiz Romana se salda con 139.000 espectadores en sus espacios con aforo

Muy satisfechos y "profundamente agradecidos" al equipo que lo ha hecho posible y a la ciudadanía de Cádiz, el alcalde Bruno García y la teniente de alcalde de Cultura, Maite González, han dado "los primeros datos" de asistencia al Festival Cádiz Romana que se clausuró el pasado domingo tras nueve días de desarrollo. Un balance númerico que indica que unas 139.000 personas disfrutaron de las propuestas celebradas en los diferentes espacios con aforo en los que se desplegó esta segunda edición del programa municipal Orgullos@s de Nuestra Historia.

Es decir, el dígito no contempla la afluencia de público -gran afluencia, como se pudo contemplar a simple vista- a los espectáculos de inauguración y clausura y a otras actividades realizadas al aire libre como los diferentes desfiles, el rito de las vestales en la plaza de la Catedral o los pasacalles por el interior del Mercado Central. Cifras que se recogerán "en el informe que les faciltaremos posteriormente", se han comprometido.

"Con el dato que tenemos de la asistencia a las exposiciones, conferencias, visitas y recreaciones -esas 139.000 personas- ya hemos triplicado la cifra del pasado año con Cádiz Fenicia", ha asegurado Bruno García que ha visto cumplidos "los tres objetivos principales" que el equipo de Gobierno se ha puesto con esta conmemoración.

"El objetivo de participación se ha visto cumplido con creces, Cádiz Romana ha sido un festival de Cádiz, hecho por Cádiz y para Cádiz. Se ha visto colas para asistir a conferencias y exposiciones, las recreaciones se han llenado todos los días, la ciudad se ha movilizado en favor de la cultura y el patrimonio histórico", ha argumentado el alcalde que también valora que el festival "ha reforzado el conocimiento sobre el pasado romano de nuestra ciudad", el segundo obejtivo del programa que, también, y ahí va la última de las metas cumplidas, ha "recuperado espacios abandonados". En esta edición, la Casa del Obispo, clausurada al público desde hace más de una década.

Otro espacio, el de la Casa Pinillos, donde hasta el 1 de marzo se puede contemplar una de las grandes exposiciones de Cádiz Romana, parece que también podría tener su protagonismo en el próximo Orgullos@s de Nuestra Historia que estará dedicado a la relación de Cádiz con América. Así, aunque Bruno García valora que todavía es pronto para hablar de los espacios a recuperar para la nueva edición, no oculta su deseo de potenciar "en el futuro" el carácter americano de la Casa Pinillos, un espacio actualmente gestionado por la Junta de Andalucía con titularidad estatal.

"Foedus, Gaditanorum", el espectáculo de clausura del festival Cádiz Romana en las Puertas de Tierra / Lourdes de Vicente

Los primeros datos de Cádiz Romana

Además del dato global ofrecido por Bruno García, la edil de Cultura ha desgranado la cifra empezando, de hecho, por las visitas a la Casa del Obipo, por las que han pasado 16.000 personas. "Las exposiciones, 75.600 personas; el campamento romano del Baluarte de la Candelaria ha sido disfrutado por 3.300; las conferencias han reunido a 2.300 personas; en el Teatro Romano se han recibido a 12.700; la Factoría Salazones, 744 personas; los Columbarios (que tras Cádiz Romana, vuelven a cerrar sus puertas), 657 visitas y el Parque Genovés, donde se instaló el Mercado Romano de jueves a domingo, ha sido visitado por 20.700 personas", ha continuado enumerando Maite González.

"Como dice el alcalde, hemos visto colas en el Teatro del Títere, Casa Obispo, Teatro Romano, Baluarte, Castillo de Santa Catalina, en exposicones, la calle Ancha ha estado movilizada, 600 personas han participado en la yincana, la jornada de la Plaza de Mina para niños...", ha repasado la responsable de Cultura que también ha resaltado el éxito del pasaporte romano. "Todavía hay personas que nos piden que le sellemos sus pasaportes para completarlo y tener su diploma de ciudadano o ciudadana romana", ha celebrado.

También ha sumado la responsable de Cultura las 132.000 visualizaciones que, a día de hoy, llevan contabilizadas las retransmisiones de los espectáculos de inauguración y clausura de Cádiz Romana. En este sentido, González también anuncia que a través de la plataforma digital de Onda Cádiz estarán disponibles íntegramente no sólo los espectáculos, también las conferencias celebradas dentro del festival.

Un festival que ha provocado un "gran impacto económico en la ciudad -la cifra no se ha podido facilitar todavía- en sectores como la hostelería, el taxi, y el de las empresas culturales y artísticas" y que ha supuesto para las arcas municipales una inversión "parecida" a la de Cádiz Fenicia -725.557, 20 euros según el informe emitido por el Ayuntamiento, pero donde no se incluían las partidas de Personal y Publicidad-. Con todo, el alcalde ha precisado que "gracias a los pasos dados el año pasado, en esta edición hemos tenido más apoyo y hemos contado con Caja Rural del Sur, Cajasol, Junta de Andalucía, Diputación, con lo que en el informe final se verá que eso nos ha permitido bajar la aportación municipal".