Los Columbarios romanos vuelven a cerrar sus puertas tras el éxito del Cádiz Romano

La semana de Cádiz Romana ha dejado un balance positivo. Más allá de la faceta lúdica y académica que de alguna manera ha permitido empaparse de este importante momento histórico a la ciudadanía, ha puesto en valor los yacimientos romanos que muestran que Gades existió y que fue una gran ciudad del imperio. Aparte del Teatro Romano y la recién resucitada Casa del Obispo, los Columbarios romanos de la calle General Ricardos abrieron sus puertas con éxito durante el evento de Orgullos@s de nuestra historia, con más de 700 visitas en unos días de ciudadanos que quisieron aprovechar la oportunidad de ver este enclave arqueológico que normalmente está cerrado y que solo permanece abierto a las visitas concertadas. De hecho, tal y como confirman fuentes de la Junta de Andalucía, "todo volverá a la normalidad" y seguirá con sus puertas cerradas salvo estas excepciones, sin contemplar la nueva apertura al hilo del tirón del Cádiz romano.

Los Columbarios, que son una relevante muestra de la necrópolis de Gades, supuso un esfuerzo por parte de la administración autonómica que decidió mantenerlo in situ bajo el edificio de viviendas que se construyó tras el hallazgo. Se trata de un espacio excavado en 1985 que puso al descubierto datos interesantes con las aproximadamente 150 tumbas incineración e inhumación y cinco recintos colectivos denominados columbarios. Un recinto funerario de carácter familiar que resultó muy interesante por la diversidad de enterramientos congregados en él, con tumbas de incineración en fosa simple, en cista y en recipientes como plomo, vidrio o cerámica. El conjunto fue expoliado a partir del siglo III y IV d.C., por lo que se perdió un elevado porcentaje del ajuar depositado en los enterramientos, perdurando únicamente los de difícil acceso.

Las distintas estructuras de enterramientos colectivos de los columbarios de Cádiz / D.C.

El recorrido

Los columbarios se presentan en un recorrido por pasarelas tras pasar por las explicaciones sobre los rituales de enterramientos en Gades en el vídeo que se proyecta al inicio. Una cinta muy ilustrativa antes de pasar a ver los tres recintos que se pusieron en valor, de los cinco que fueron localizadon en esta excavación. Son de planta rectangular y en dos de ellas las estructuras están realizadas en sillarejos de roca ostionera. En su interior hay una serie de nichos de número variable de forma cúbica. Falta, eso sí, la carterlería específica contando todo esto para saber qué tiene el espectador ante sus ojos, pues la información se reduce a la proyección inicial.