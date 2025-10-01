La Junta se la juega en Cádiz por culpa de los romanos

De carambola, la Junta de Andalucía se convirtió en uno de los referentes de los fastos celebrados en la capital con motivo de la celebración del Cádiz Romano.

Una exposición con más de 400 piezas procedentes de unas 60 excavaciones o yacimientos de época romana de Cádiz organizada en la Casa Pinillos, y visitas guiadas al anochecer en el Teatro Romano, han sido dos referentes muy importantes dentro del programa impulsado por el Ayuntamiento. Ambos de la mano de la Junta que ha visto como una auténtica avalancha de personas ha acudido a ver la exposición y a disfrutar del Teatro.

‘Urbs Ivlia gaditana. Desempolvando su pasado’, que estará abierta en la Casa Pinillos hasta el próximo 1 de marzo, ha recuperado cientos de piezas, muchas restauradas para la ocasión, que estaban depositadas en los sótanos el Museo de Cádiz. Y aún hay más. Todas procedentes de excavaciones realizadas en la ciudad con la localización de piezas que van desde la época tardo-púnica (finales del siglo III a. C), hasta el siglo VII d.C.

Pues bien, de todo este tesoro arqueológico, una vez termine la exposición el próximo mes de marzo, solo se expondrá al público, en la sala romana del Museo de Cádiz, una gran ilustración de 4x2 metros de cómo era Cádiz hace 2.000 años realizada por Albert Álvarez Marsa, que sustituirá al antiguo mural de la pinacoteca. También se integrará en la colección la reproducción de un relieve de votivo del templo de Hércules Invicto que representa “la única escena de almadraba conocida en época romana” cuyo original se encuentra en el Museo Ostiense de Italia y que ha sido ejecutada a través de fotogrametría.

Y nada más. El resto se volverá a guardar en los depósitos del edificio de la plaza de Mina.

Se guardan porque en el actual Museo ya no queda un metro cuadrado libre para mostrar más de nuestra historia, más allá del patio central cerrado desde hace meses por problemas con la montera. El Ministerio de Cultura, propietario del edificio de la plaza de Mina, aún no ha logrado terminar esta reparación que, como todo lo relacionado con este equipamiento, se hace eterno en su ejecución.

Las piezas, ni se sigue el curso normal de la gestión de la Consejería de Cultura, encargada del funcionamiento del Museo, volverán a guardarse en los depósitos del edificio, ocultas a los visitantes como otras tantas piezas que se guardan.

30 años esperando a la ampliación del Museo de Cádiz

El problema es el ya conocido desde hace treinta años: ni el Estado y el Gobierno regional son capaces de afrontar la tercera y última fase de la rehabilitación y ampliación del Museo.

Treinta años y un proyecto de ampliación ya redactado que ha quedado desfasado por el paso del tiempo antes de su puesta en marcha por el desinterés del PP y el PSOE en esta obra. Por eso, las numerosas piezas que se van encontrando en cada prospección arqueológica que se realiza en la ciudad acaban ocultas en depósitos, a espaldas del público.

Como está claro que quedan por delante muchos años para que el Museo luzca en toda su amplitud, y con salas lo suficientemente numerosas y amplias como para acoger todo su patrimonio, habría que replantearse el uso de la Casa Pinillos (cedido por la familia Martínez de Pinillos para uso cultural). ¿Mantener la magnífica muestra ‘Urbs Ivlia gaditana. ¿Desempolvando su pasado de forma permanente hasta que una mudanza en condiciones fuera posible?

De esta forma la ciudad ganaría un espacio cultural de alto nivel, y se evitaría guardar las 400 piezas otra vez en cajas, con todo lo que ello supone de mantenimiento.

Y junto al Museo, el Teatro Romano. A pesar de ser el segundo mayor teatro romano en España, las inversiones para su recuperación han llegado con cuentagotas, y con demasiados cambios en los planes de actuación.

Ahora la Junta acomete otra fase, con algo más de 3 millones de euros, mejorando el acceso al complejo arqueológico e incrementando el espacio visitable del antiguo teatro. Pero, asumiendo que durante años el trato hacia este tesoro de la ciudad no fue el adecuado, la Junta bien podría plantear actuaciones más radicales para sacar a la luz más metros del coliseo, eliminando edificios cercanos (previo realojo de sus residentes, lógicamente), y trasladando también la guardería municipal, cuyo derribo podría permitir también el descubrimiento de los cimientos del Castillo de la Villa.

Asumiendo que una actuación de este calado es poco viable a corto y medio plazo, bien podría ir trabajando ya la Consejería de Cultura en otras mejoras en la visión del Teatro desde el Campo del Sur, o en el inicio de otras prospecciones en la zona. Al fin y al cabo, los datos de visitantes, tanto en el Cádiz Romana como fuera de este evento, demuestran el potencial de este Teatro.