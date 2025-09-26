Las piezas que no te puedes perder de la exposición de Gades en la Casa Pinillos: desde los Vasos de Vicarello a un trozo del teatro

Más de 400 piezas de los fondos del Museo Provincial de Cádiz, en buena parte inéditas, pueden verse en la primera exposición monográfica que se realiza sobre Gades en la ciudad, concretamente en la Casa Pinillos.

La potente muestra ‘Urbs Ivlia gaditana. Desempolvando su pasado', con la que la Junta de Andalucía aporta su grano de arena al festival Cádiz Romana que organiza el Ayuntamiento de Cádiz, está salpicada de joyitas que nunca hasta ahora habían visto la luz, en señal y muestra de una de las épocas doradas que vivido esta urbe, que llegó a convertirse en una de las más importantes de Hispania y de todo el Imperio, así como uno de los puertos comerciales de Occidente.

Nada más emprender este recorrido divulgativo salpicado de anécdotas y curiosidades se muestran diferentes secciones como la fusión de culturas fenicia y romana de los primeros momentos, la relevancia de Cádiz como punto de llegada y salida de las rutas comerciales marítimas y terrestres, y la época más brillante de Gades, vinculada a la hegemonía de la influyente familia de los Cornelios Balbos que, entre los siglos I a. C y II d.C. También se incide en la religión, en la vida cotidiana, en los oficios y las viviendas o domus, así como en la industria y el comercio con numerosos utensilios vinculados, para dar paso al cosmopolitismo de Gades, ciudad portuaria a la que llegaban productos de todo el mundo. Por último recorre su necrópolis para finalizar retratando cómo se produjo la transición hacia la Antigüedad Tardía, años en los que la ciudad experimentó una progresiva decadencia. Una exhibición en la que no puedes perderte estas piezas que destacó el comisario de la misma, Darío Bernal, junto a la directora del Museo, Laura Esparragosa.

El relieve de Hércules con la única escena almadrabera romana

Relieve del Hércules en la única escena sobre almadrabas de época romana / Julio González

Se trata de la reproducción de un relieve de votivo del templo de Hércules Invicto que representa una escena de pesca milagrosa, "la única escena de almadraba conocida en época romana" cuyo original se encuentra en el Museo Ostiense de Italia y que ha sido ejecutada a través de fotogrametría 3D. La pieza original procede del famoso santuario de Hércules del Área Sacra della Via della Foce. La gran novedad es que formará parte de la colección permanente de la sala romana del Museo de Cádiz cuando acabe la exposición.

Los vasos de vicarello: muestra de la mayor autopista que llegaba a Gades

Los vasos de vicarello / Julio González

Entre las piezas más llamativas se encuentran los famosos Vasos de Vicarello procedentes de la Real Academia de la Historia de Madrid, que están grabados con el itinerario de la vía que unía Gades con Roma. Se trata de la reproducción de los cuatro famosos Vasos de Vicarello del Museo Nacional Romano: los vasos con forma de miliario, que posiblemente fueron una ofrenda de un gaditano del siglo I. Fueron hallados en unas termas italianas del mismo nombre, y realizados en plata, llevan inscrita en su superficie la ruta completa que unía Gades con Roma.

Anillo de oro del siglo I para proponer suerte en la travesía

Anillo de oro del siglo I d.C. / Julio González

Puede verse un anillo de oro del siglo I d.C. con la representación de una persona pescando con caña sobre una embarcación muy estilizada y un mar de olas esquematizadas, rememorando así los oficios vinculados con el mar que caracterizaron a Gades durante toda su historia.

Lápida de un clérigo del siglo VII d.C.: la más tardía

Lápida funeraria de un clérigo del siglo VII d.C. / Julio González

En el apartado de época tardo antigua se expone la inscripción funeraria de un clérigo (siglo VII d. C.), Florianus, que vivió 23 años y que falleció en el año 670, siendo "la inscripción romana más tardía de las hoy conocidas en Gades", y que ilustra la existencia de monasterios o basílicas activas en la ciudad en época visigoda en las inmediaciones de la Casa del Obispo, ha puntualizado Bernal.

Un pedacito del Teatro Romano de Cádiz

ddd / Julio González

Esta enorme pieza de 600 kilos es la placa de la barandilla del Teatro Romano de Cádiz que separaba la zona privilegiada del graderío que estaba más cercana a la escena (proedria) que era donde se sentaban los senadores, gobernantes y magistrados, de la inma cavea. Está hecho en mármol italiano de Luni (Carrara).

El nuevo plano de Gades para el Museo

Ilustración de Gades que irá a la colección permanente del Museo de Cádiz / Julio González

Ilustración de 4x2 metros de cómo era Cádiz hace 2.000 años realizada por Albert Álvarez Marsa, que sustituirá al antiguo mural de la pinacoteca. En este gran panel pueden verse las dos islas, Erytheia, que era la isla menor donde se ubicaban las fábricas para el salazón, de Kotinoussa, que es donde se encontraban los grandes edificios monumentales y la necrópolis de Gades.