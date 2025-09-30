Comerciantes, hoteleros y hosteleros creen que "propuestas como la del Cádiz Romano fortalecen la identidad de la ciudad de Cádiz”

Conocer la historia del paso de los romanos por nuestra ciudad ha sacado a los gaditanos a la calle. Muchos que pensaban que el verano murió con el entierro de la caballa han visto en el ciclo Orgullosos de nuestra historia, este año dedicado al Cádiz Romano, una excusa para levantarse del sofá y aprovechar lo que aún queda de verano.

Y salir a la calle es disfrutar de la ciudad y, además, dejarse algún que otro cuarto en las cervecerías y restaurantes de Cádiz. Y eso sin contar con que muchos visitantes que prefieten venir a nuestra ciudad en septiembre, por precios, por tranquilidad o por lo que sea, se han encontrado con un evento histórico que ha dejado huella, sobre todo, con el colofón que tuvo lugar este sábado en la Puerta de Tierra.

Sin ir más lejos, Antonio de María, presidente de los hosteleros gaditanos, no lo duda: “Cádiz Romana ha sido un evento que ha traído la ciudad una animación espectacular”. Está plenamente convencido de que ha sido “de una gran calidad” y, además, muy bien enfocado en los actos que se han celebrado.

De María destaca igualmente la idea del mercadillo del Parque Genovés así como las recreaciones que se han hecho en el Baluarte sobre las aldeas romanas. “Creo que la ciudad está encantada con esta celebración y ha dado una animación espectacular y un colofón que ha servido para llenar e contenido los últimos días de septiembre”.

Sin dudarlo, el presidente de la patronal hostelera de Cádiz no le resta importancia a la buena climatología “así que francamente creo que hay que felicitar al Ayuntamiento”.

Por su parte, Belén González Dorao, gerente de la Cámara Oscura de la Torre Tavira, tiene igualmente claro que “todo lo que sea visualizar nuestra historia es siempre algo positivo. Primero desde el punto de vista del conocimiento de la población, pero también desde el punto de vista de la conservación del Patrimonio. No podemos amar, ni conservar lo que no conocemos”.

Eso sí, desde el punto de vista turístico González Dorao considera que no debemos quedarnos en la simple cifra de las personas que han podido visitar la ciudad o generar negocio en una sola semana. “La promoción de un territorio va mucho más allá y no se mide en el corto plazo”.

Pasión Vega punto un brillante punto y final a la convocatoria del ciclo de este año de ‘Orgullosos de nuestra historia’ / Lourdes de Vicente

Por otra parte, el Ayuntamiento parece estar descubriendo que hay ciudad más allá de la Puerta de Tierra, como ha quedado claro en la celebración de la regata Globe 40 o, en esta ocasión con la organización de actos, como ha sido el colofón de este sábado, en Extramuros. En este aspecto hace hincapié Marisa Ladera, gerente de la Asociación de Comerciantes de Extramuros de Cádiz, que se ha mostrado muy satisfecha “porque están teniendo mucho en cuenta la zona de aquí, que ha estado durante mucho tiempo muy poco explotada porque la en el Paseo de la Bahía nunca se habían hecho eventos así tan importantes como la Globe 40”. A eso le suma Ladera que en Navidad del año pasado ya notaron el cambio de rumbo pues la iluminación se notó muchísimo “y logró darle mucha vida y aliciente a Puertatierra”.

“Parece que, por fin, se nos está dando la cabida que merecen los que vivimos en Extramuros y que se den cuenta de que aquí la gente es muy agradecida y siempre se vuelca . Sobre todo aquellas personas que, por su edad o por lo que sea, les cuesta mucho trabajo tirar para Cádiz”.

Es una razón que esgrime la representante de los comerciantes de Extramuros para expresar su confianza en que el Ayuntamiento siga con esa línea de darle la visibilidad “que nos merecemos”.

Alvaro Gutiérrez, que dirige desde hace ya varios meses el hotel Spa Cádiz Plaza, ubicado a cinco metros de la arena de la playa, se mostró igual de satisfecho con cualquier tipo de evento que se haga en Cádiz, pues se convierte en una oferta más que se le puede brindar a aquellas personas y a aquellas familias que visitan la ciudad. “Y no sólo hay que pensar en la gente de Cádiz Cádiz, pues hay gente de la provincia que viene a pasar el día a disfrutar de nuestros hoteles, nuestra hostelería, nuestros bares y restaurantes”. Pero, eso sí, Álvaro Gutiérrez advierte de que toda oferta debe venir siempre acompañada de una solución para poder aparcar en la ciudad, algo que “se está convirtiendo ya en problema endémico y sigue habiendo gente que sigue teniendo miedo de venir a Cádiz con el coche. Es algo de difícil solución por el tema del espacio”. Pero el director del Spa Cádiz Plaza mira a San Juan de Dios que es donde deben darle una vueltecita a este problema que padece Cádiz. “Es el momento para pensar en la posibilidad de crear bolsas de aparcamientos como se ha hecho ya en otras zonas de la provincia. Pero no ponerle colores verdes ni naranjas, sino buscar la manera de poder ofrecer esos espacios al visitante”.

Estas personas se encuentran, según denuncia este experimentado hotelero, los estacionamientos públicos están ya colmatados y “sé que es un problema que se pondrá de nuevo en evidencia ahora, en cuanto volvamos a acoger la Sail GP.

Soluciones para aparcar

Gutiérrez pone sobre la mesa la posibilidad de crear esas zonas de aparcamiento en Zona Franca o bien en espacio portuario. Y todo eso con unos ticket de precio económico con lanzaderas que lleven a los visitantes a los lugares en los que se están produciendo los eventos, “pero claro eso tiene que ser una iniciativa municipal. Pero bueno, el caso es que los hoteleros damos la bienvenida a cualquier iniciativa de cara a poder tener una mayor oferta de cara a nuestros clientes.

De todas maneras, el director del Spa Cádiz Plaza, ahora perteneciente a la cadena Senator, afirma que “con romanos o sin ellos, siendo la fecha que es, ya esperábamos un fin de semana bueno, pero es un aliciente y todo lo que se le ofrezca de más al cliente bienvenido sea”.

Y puestos a hablar de hotelería, quién mejor que Stefaan de Clerck, consejero delegado del Grupo HACE presidente de la Asociación Provincial de Hoteles y Cónsul de Bélgica en Cádiz. Para De Clerck, “Cádiz Romano ha servido para poner en valor un patrimonio único, que muchas veces pasa desapercibido para el visitante y también para los propios ciudadanos de Cádiz”.

El presidente de los hoteleros de la provincia de Cádiz admite que este tipo de propuestas contribuyen a mostrar “otra cara de la ciudad y a reforzar al turismo, ampliando y haciéndolo más completo, donde historia y cultura se suman a la oferta de sol y playa”.

Para los hoteleros, son jornadas que generan movimiento en fechas fuera de picos vacacionales y que, además, “consolidan la marca Cádiz en los mercados emisores”.

Y reconoce que esta interpretación no se refiere a que el evento traiga clientes pero sí deja claro que se refiere al “efecto que deja a medio plazo en la percepción del destino”.

“Al final, hablamos de un beneficio compartido: hoteles, bares, comercios y la propia ciudadanía, que ve cómo su ciudad se proyecta hacia fuera con un producto diferenciador y con identidad propia”.

Desde la cadena Q, su responsable de marketing, Emilio Parrilla, indica que desde el Hotel Cádiz Bahía “valoramos muy positivamente la celebración del evento del Cádiz Romana, “que ha llegado para enriquecer la vida cultural de la ciudad y ofrecer a nuestros visitantes una experiencia única. Desde recepción hemos informado a nuestros huéspedes sobre esta actividad, contribuyendo a que muchos descubran una iniciativa de gran atractivo y relevancia para Cádiz”.

Y, desde la perspectiva de primera mano de la que gozan los hoteleros “hemos observado que el público extranjero ha mostrado un interés especial por la propuesta, lo que confirma la capacidad de este tipo de eventos para despertar curiosidad y aportar un valor añadido a la estancia en la ciudad”. Aun así, al igual que el director del Spa Cádiz Plaza reconoce Parrilla que el evento no ha sido un motivo exclusivo de reservas en nuestro hotel, “aunque sí ha sido un aliciente que ha complementado la experiencia turística de nuestros clientes”.

Desde Q Hotels “mantenemos un firme compromiso con la agenda de actividades culturales de Cádiz, convencidos de que son un motor turístico de primer orden. Consideramos que propuestas como la de Cádiz Romana no solo fortalecen la identidad de la ciudad, sino que también consolidan su posición como destino cultural y turístico de referencia”.

Y siguiendo con la hotelería, Pepa Díaz desde su hotel boutique de Cádiz centro indica desde la lejana Perú, donde se encuentra por motivos de trabajo, admite que el evento romano ha sido un éxito rotundo de verdad y que ha que seguir trabajando en esta línea y que este tipo de eventos.

“Tenemos un gran potencia porque la Historia no hay que inventársela y ya se vio el año pasado con los fenicios. A los pequeños, a los jóvenes, hay que recordarle de dónde venimos, dónde estamos, y hacia dónde vamos y es muy triste que en Cádiz muchos gaditanos no conozcan la historia de su propia ciudad y me parece muy bien que el Ayuntamiento haya acometido esta tarea.”

La evidencia comparada y los casos cercanos muestran con claridad que la organización de eventos culturales y temáticos bien planificados actúa como un potente efecto tractor para el turismo urbano. Experiencias documentadas en otras ciudades españolas —como Málaga o Barcelona— demuestran que la celebración de eventos relevantes incrementa de forma directa el gasto turístico, la ocupación hotelera y la proyección exterior de la ciudad. Y lo dice José Luis Barroso, Area Manager del departamiento de Operaciones de la empresa Casual Hoteles, bien implantada ya en la capital y con miras a expandirse por medio mundo.

"Cádiz Romana representa una oportunidad estratégica para alinear la temática del evento con el posicionamiento de marca de la ciudad, poniendo en valor uno de sus principales atributos diferenciales: su pasado romano y su singularidad histórica. Apostar por este tipo de eventos temáticos no solo permite atraer visitantes interesados en la cultura y el patrimonio, sino que también consolida a Cádiz como un destino con identidad propia, capaz de competir en el mercado turístico a través de propuestas únicas", comenta Barroso.

Eso sí, una crítica constructiva, ya que este interlocutor ya con muchos años a sus espalda relacionado con el mundo de los hoteles. Barroso cree que para maximizar el impacto generado en eventos como éste, "sería muy útil que se facilitara información y material divulgativo con suficiente antelación. De este modo, los hoteles podríamos utilizar estos eventos como elementos de atracción en nuestras comunicaciones".

"Para que este efecto sea sostenible, es fundamental acompañar la celebración con evaluaciones rigurosas de impacto. Esto permitiría ajustar la inversión pública, optimizar los resultados y construir a medio plazo una capacidad tractora sólida y reconocible en torno a la marca Cádiz", según José Luis Barroso, que ofrece la posibilidad al Ayuntamiento de Cádiz para que se utilice su hotel Casual con Duende Cádiz para realizar encuestas sobre cualquier evento durante su celebración, de manera que la delegación de Turismo del Ayuntamiento pueda tener información de primerísima mano del que pasa por nuestra tierra sabiendo así algo más sobre el sabor de boca que se lleva al partir.