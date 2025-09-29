Bruno García hace balance del Cádiz Romano: "Es un programa hecho para los gaditanos pero también por ellos y ellas"

El alcalde de Cádiz, Bruno García, junto a la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, durante uno de los actos agendados en esta convocatoria del Cádiz Romarno

El alcalde de Cádiz, Bruno García, invitado a realizar ya un balance oficial sobre todos los eventos relacionados con los festejos que han rodeado los fastos del Cádiz Romano, reconoce que aun están recopilando los datos de las visitas a todas las actividades que ha habido y que "ofreceremos esta semana, el balance que podemos hacer no puede ser más positivo".

En primer lugar porque, según el alcalde, "se ha cumplido con creces la altísima participación ciudadana, uno de los principales objetivos que nos marcamos al poner en marcha el programa ‘Orgullosos de nuestra historia’, que ha sido coordinado de manera excelente por nuestra teniente de alcalde de Cultura, Maite González". Desde los espectáculos de apertura y clausura, las recreaciones históricas, las exposiciones, los desfiles, las conferencias… "Todo se ha llenado", según adelta Bruno García "y eso nos indica que los gaditanos y las gaditanas han hecho suya esta iniciativa municipal".

"Cádiz Fenicia nos mostró que éramos capaces de tener una mirada al pasado con los ojos del presente y que nos sirviera de cara al futuro. Cádiz Romana ha venido a consolidar esa idea", indica el primer edil del Ayuntamiento de Cádiz.

"Es un programa hecho para los gaditanos pero también por ellos y ellas", a lo que el alcalde sumó su opinión de que en el mismo han participado cientos de gaditanos y gaditanas que "han aportado su talento y su conocimiento para revivir con autenticidad este acontecimiento".

Si la participación es uno de los objetivos, otro es la recuperación de espacios públicos. "El año pasado abrimos por primera vez Entrecatedrales, un espacio que estaba cerrado desde que se inauguró hace mas de una década", recuerda el alcalde a modo de balance.

Este año confiesa que se ha hecho lo propio con el yacimiento romano de la Casa del Obispo, uno de los más importantes que hay en España y cerrado desde 2014. "Ese es uno de los grandes legados que deja el Cádiz romana", según García.

Y, por último, "hay algo que me enorgullece y es que todo esto lo hacemos enarbolando la bandera de la cultura, una cultura diversa y para todos que debe ser una de las señas de identidad de la ciudad".