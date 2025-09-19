Cádiz se viste de romana: "Ahora somos más viejos y estamos igual de tiesos"

Cádiz luce el orgullo por su pasado. Se habla mucho de Cádiz Romana en los corrillos, en los bares, en los mercados. "Mi niña actúa hoy", decía con orgullo una mujer a otra en la plaza de San Juan de Dios, ante la escenografía del espectáculo de apertura. "No paran de pedirme disfraces de romano", apuntaba un conocido chirigotero en la calle Pelota. En la mañana de este viernes el centro era un hervidero. Los miles de visitantes, repartidos entre excursiones nacionales y filas de guiris del espectacular crucero Virgin, se topaban con los atrezzos y exornos repartidos por varios lugares para recordar que hace más de 2.000 años Gades era mucho Gades. "Ahora somos más viejos y estamos igual de tiesos", sentenciaba delante del bar Brim un anciano que no parecía tener muchas ganas de fiesta.

En la bienvenida al casco histórico, gallardetes de color rojo lucían en las murallas de las Puertas de Tierra con las siglas SPQR: Senatus Populusque Romanus (El Senado y el Pueblo de Roma), que figura en estandartes cofrades y que de pequeños nos convencieron de que significaba 'San Pedro Quiere Rosquillas'.

Muy cerca, Balbo el Menor está rodeado de flores. Su fuente, en la confluencia del Campo del Sur y el Paseo Marítimo, se ha rellenado con grandes macetones. Lo mismo han hecho con Lucio Julio Moderato Columela, otro ilustre de Gades, Gades, en la plaza de Las Flores.

De pared a pared. En el barrio de El Pópulo hay colgaduras de telas blancas y rojas anudadas como si se fuera a fugar un preso. A la vuelta, en la fachada del Ayuntamiento pueden verse ilustraciones, hechas por el estudio Rebombo, de los ciudadanos de Gades citados anteriormente más Balbo el Mayor y Teletusa, la Puellae Gaditanae más famosa de entonces, que bailaba que quitaba el 'sentío', según los historiadores.

En la Plaza de Abastos de esta gran población la celebración se hace presente con una portada romana en su puerta principal frente a los leones de Correos, que son mansos y no se comen a los cristianos. Avgvsta Urbs Ivlia Gaditana (así se llamó la ciudad en tiempos del emperador Augusto) puede leerse en el acceso al mercado. En su interior, colgaduras rojas a modo de toldos.

Colgaduras en la calle Ancha con las siglas SPQR. / Lourdes de Vicente

Las exposiciones se van abriendo poco a poco. En la Casa de la Juventud, calle Cánovas del Castillo, se ha abierto Play Gades. O sea, los Playmobil romanos en distintos dioramas que recrean la factoría de salazones, el Puerto de Gades, el Theatrum Balbi, el Anfiteatro o la visita de Julio César al templo de Hércules. Los visitantes pueden jugar a "encontrar al intruso', ya que en cada diorama hay escondidos al menos tres figuras que no tienen que ver con la temática. Los acertantes entrarán en un sorteo de una cuadriga romana de esta firma de juguetes.

Levante: el ciclo que coge la costumbre del circo

En la plaza de San Antonio, todavía con atrezzo por montar, se ha instalado, por parte de la empresa Dylo, la entrada a una casa romana, la 'domus', morada unifamiliar de familias acomodadas. Con explicaciones de, por ejemplo, su 'triclinium' (espacio para banquetes) y su 'peristylium' (jardín). Todo un lujo en tiempos en los que no existía Procasa y había terrenos de sobra para construir. En el centro de un espacio expositivo se alza la estatua de Balbo el Mayor, "el gaditano que cautivó a la elite de Roma", realizada por la empresa Artifex.

Ya no es el circo, ahora es el ciclo 'Orgullos@s de nuestra historia' el que trae a la ciudad el levante. El viento ya marcó la inauguración de Cádiz Fenicia y ya se ha colado en el estreno de Cádiz Romana. De hecho, la instalación del Faro de Gades frente a las Puertas de Tierra se ha pospuesto al sábado debido a la 'malage' de Eolo, dios griego que se ha sumado a la fiesta sin invitación. También se aplaza la colocación de la bandera oficial del festejo en la plaza de Sevilla.