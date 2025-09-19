Qué ver este viernes en Gades romana: espectáculo inaugural, horarios y actividades en Cádiz

Un espectáculo que convierte a la plaza de San Juan de Dios en un circo romano marcará este viernes la inauguración oficial del ‘Gades, Cádiz Romana 2025’, la segunda edición del programa cultural del Ayuntamiento de Cádiz ‘Orgullos@s de nuestra historia'.

Como preámbulo, a las 18.00 horas, la ‘Comitiva de Triunfo del Imperio Romano, Escipión El Africano’, recorrerá las calles de la ciudad desde el Parque Genovés y hasta la Plaza de San Juan de Dios. Con la llegada de esta comitiva dará comienzo un espectáculo, que cuenta con la dirección artística de Juan Sebastián Domínguez y que contará con la participación de más de 70 personas. ‘Gades, Cádiz Romana 2025’ es un recorrido por la historia de Cádiz, en el que se representa la conquista de la ciudad por las legiones romanas bajo el mando de Escipión El Africano. A partir de ahí, los espectadores serán testigos de diferentes pasajes de la historia romana de Cádiz.

En una plaza convertida en lo que podría ser el Theatrum Balbi, se representarán las diferentes disciplinas artísticas que se llevaban a cabo en su interior, tanto artes mayores como de lucha. Personajes como Julio César, Alejandro Magno o la familia de Los Balbo tendrán cabida en un espectáculo diseñado para la ciudad.

José Luis García Cossío 'Selu' y Koki Sánchez esperarán a la comitiva desde el graderío del gran circo romano que se montará en la plaza, y para la que han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se vistan de romanos y romanas, para vivir el espectáculo desde las gradas caracterizado con toga, túnias y laureles.

Ya este viernes se pueden además disfrutar de las exposiciones que se han ido abriendo esta semana en distintos puntos de la ciudad -faltan alguns durante los próximos días-, visitas los distintos hallazgos arqueológicos y museos y contemplar los distintos monumentos romanos instalados para la ocasión, tematizando la fachada Puertas de Tierra, Barrio del Pópulo, Mercado Central de Abastos, Calle Ancha y Parque Genovés.

Qué ver este viernes 19 de septiembre en Gades Romana: horarios y actividades

18:00 horas. 'Comitiva de Triunfo del Imperio Romano, Escipión El Africano' . Lugar inicio: Calle Jesús Caído, a las 18:00 horas . Itinerario: Parque Genovés, Paseo de Carlos III, Alameda Hermanas Carvia Bernal, Alameda Apodaca, Plaza Argüelles, Plaza de España, Av. Cuatro de Diciembre de 1977 y Plaza San Juan de Dios.

Tematización de la ciudad con monumentos romanos instalados en distintos puntos