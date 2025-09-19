Qué ver este viernes en Gades romana: espectáculo inaugural, horarios y actividades en Cádiz
La ciudad rememora su pasado con una nueva edición de 'Orgullos@s de nuestra historia', que comienza con San Juan de Dios convertida en el circo romano
Los espectáculos de Gades en Cádiz: el circo romano, desfiles de legiones, campamento y un mercado
Un espectáculo que convierte a la plaza de San Juan de Dios en un circo romano marcará este viernes la inauguración oficial del ‘Gades, Cádiz Romana 2025’, la segunda edición del programa cultural del Ayuntamiento de Cádiz ‘Orgullos@s de nuestra historia'.
Como preámbulo, a las 18.00 horas, la ‘Comitiva de Triunfo del Imperio Romano, Escipión El Africano’, recorrerá las calles de la ciudad desde el Parque Genovés y hasta la Plaza de San Juan de Dios. Con la llegada de esta comitiva dará comienzo un espectáculo, que cuenta con la dirección artística de Juan Sebastián Domínguez y que contará con la participación de más de 70 personas. ‘Gades, Cádiz Romana 2025’ es un recorrido por la historia de Cádiz, en el que se representa la conquista de la ciudad por las legiones romanas bajo el mando de Escipión El Africano. A partir de ahí, los espectadores serán testigos de diferentes pasajes de la historia romana de Cádiz.
En una plaza convertida en lo que podría ser el Theatrum Balbi, se representarán las diferentes disciplinas artísticas que se llevaban a cabo en su interior, tanto artes mayores como de lucha. Personajes como Julio César, Alejandro Magno o la familia de Los Balbo tendrán cabida en un espectáculo diseñado para la ciudad.
José Luis García Cossío 'Selu' y Koki Sánchez esperarán a la comitiva desde el graderío del gran circo romano que se montará en la plaza, y para la que han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se vistan de romanos y romanas, para vivir el espectáculo desde las gradas caracterizado con toga, túnias y laureles.
Ya este viernes se pueden además disfrutar de las exposiciones que se han ido abriendo esta semana en distintos puntos de la ciudad -faltan alguns durante los próximos días-, visitas los distintos hallazgos arqueológicos y museos y contemplar los distintos monumentos romanos instalados para la ocasión, tematizando la fachada Puertas de Tierra, Barrio del Pópulo, Mercado Central de Abastos, Calle Ancha y Parque Genovés.
Qué ver este viernes 19 de septiembre en Gades Romana: horarios y actividades
- 18:00 horas. 'Comitiva de Triunfo del Imperio Romano, Escipión El Africano'. Lugar inicio: Calle Jesús Caído, a las 18:00 horas. Itinerario: Parque Genovés, Paseo de Carlos III, Alameda Hermanas Carvia Bernal, Alameda Apodaca, Plaza Argüelles, Plaza de España, Av. Cuatro de Diciembre de 1977 y Plaza San Juan de Dios.
- 19:45 horas. Espectáculo inaugural 'Gades, Cádiz Romana 2025'. Fachada Ayuntamiento, plaza San Juan de Dios,
- Exposición 'De Roma a Gades, Ruta marítima' de Paula Alenda y Alfredo Candela. Verja del Muelle, Paseo de Canalejas.
- Exposición 'GADES COFRADE, el imperio romano en la Semana Santa de Cádiz'. Fundación Cajasol. Plaza San Antonio 14.
- Exposición 'Diario de Gades'. Paseo de Canalejas.
- Exposición 'El acueducto y la calzada de Gades'. Horario: de 10:00 a 22:00 h. Torreón de la Puerta de Tierra.
- Exposición 'PlayGades' . Horario: de 10:00 a 22:00 h. Casa de la Juventud
- Yacimiento arqueológico Gadir Calle San Miguel 15. Horarios: 19 septiembre: 10:00 a 17:30 y de 21:00 a 24:00 horas.
- Yacimiento arqueológico Teatro Romano. Theatrum Balbi. Horario: de 11:00 a 24:00 h. Calle Mesón 11.
- Yacimiento arqueológico factoría de Salazones. Horario de viernes: de 18 a 20 h.
- Yacimiento arqueológico Necrópolis de Gades. Horario: de 9:00 a 23:00 h. Parque de Erytheia, Av. Constitución de 1812.
- Ruinas del acueducto romano de Gades. Horario: visitable sin horario. Plaza Asdrúbal 1.
- Enclave Arqueológico Gades: Columbarios Horario: viernes de 18 a 20 h. Calle General Ricardos 5.
Tematización de la ciudad con monumentos romanos instalados en distintos puntos
- Interpretación del Faro Romano de Gades Monumento arquitectónico de 13,50 metros de alto por 16,56 metros de ancho, interpretando el elemento que guiaba las rutas de la navegación de Cádiz-Roma, y especialmente el acceso al puerto de Gades. Plaza de la Constitución, Puerta de Tierra.
- Monumento Cádiz Romana Realizado por ARTECAD, en recuerdo del poder del imperio romano en Gades. Plaza de San Antonio.
- Domus Balbi Realizado por ARTECAD, se trata de una instalación arquitectónica acompañada de una propuesta floral y expositiva dedicada a la familia de los Balbo. Además, incluye la creación de la escultura de Lucio Cornelio Balbo el Mayor, inexistente hasta ahora en la ciudad. Plaza de San Antonio.
- Rotonda Lucio Cornelio Balbo el Menor. Se ensalzará la escultura que preside la rotonda mediante una instalación artística floral de forma piramidal en la fuente, acompañada de pendones en las farolas y dos mupis explicativos sobre su figura histórica como uno de los personajes ilustres de Cádiz. Murallas de San Roque con calle Concepción Arenal.
- Fuente Lucius Junius Moderatus Columella Se realzará la escultura que preside la Plaza de las Flores mediante una instalación artística floral de forma piramidal en la fuente, acompañada de pendones en los soportes de corpus y de dos mupis explicativos sobre su figura histórica como uno de los personajes ilustres de Cádiz. Plaza de las Flores.
- Personajes ilustres de Cádiz Romana. Instalación expositiva artística de Rebombo Estudio. Fachada del Ayuntamiento de Cádiz.
También te puede interesar
Lo último
Regístrate para recibir este boletín quincenal que abundará en una idea de la que se habla poco: tener críos puede ser muy divertido.