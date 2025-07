AIG exige las partidas de Personal y Publicidad de Cádiz Fenicia: "Bruno García sí que destinó cerca de un millón de euros"

Cádiz/Tras un análisis reposado del informe sobre el presupuesto de Cádiz Fenicia que, "tras nueve meses reclamándolo y por presión de la oposición", el equipo de Gobierno hizo público esta semana, el portavoz del grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, señala que el documento "está incompleto, es opaco y sigue generando aún más dudas sobre este festival" por lo que exigirá al equipo de Gobierno en el próximo Pleno municipal "las partidas de Personal y Publicidad".

"No está presupuestado el gasto en Personal, con numerosas horas extras de funcionarios y funcionarias del Ayuntamiento gaditano durante 9 días que no aparecen por ningún lado, ni tampoco el gasto en Publicidad, cuando el evento apareció varios días publicitado en diversos medios de comunicación", indica De la Cruz, como ya lo hizo este martes el PSOE, que lamenta "esta falta de transparecia de Bruno García y sus ediles".

Para el portavoz de AIG, los responsables municipales "han intentado, una vez más, engañar a la oposición y a la ciudadanía gaditana", recordando que la teniente de alcalde de Cultura, Maite González, aportó la cifra de 350.000 euros como coste total de este evento, "y nueve meses el informe apunta que se destinó finalmente más del doble de esa cuantía: 725.557 euros".

Una cantidad que, insisten desde Adelante Izquierda Gaditana, "no se ajusta a la realidad, al no contemplar los gastos señalados en Personal y Publicidad, por lo que es más correcto afirmar que Bruno García sí destinó en torno al millón de euros de dinero público en este festival que se celebró en la ciudad el pasado año durante nueve días, como ya auguramos desde AIG en el mismo septiembre de 2024".

Inversión en la que, con el informe municipal en la mano, "la ciudad de Cádiz no fue la principal beneficiaria". Así, el 57,38% del presupuesto se invirtió en empresas foráneas, frente al 42,62% que recayó en empresas locales. "Nos parece muy bien que empresas de fuera de Cádiz vengan a sumar, pero lo que criticamos es que el equipo de Gobierno ha mentido al resaltar que las grandes beneficiarias de Cádiz Fenicia han sido empresas locales". Es más, desta De la Cruz, "los dos mayores contratos fueron para La Fura dels Baus (169.413 euros) y para el escultor valenciano Alejandro Santaeulalia (87.906 euros)".

Contratos que "más del 50% fueron a dedo, con 27 contratos artísticos y también tres negociados sin publicidad, que suman en su conjunto la cuantía más elevada con respecto al total del gasto: 284.508 euros", resuelve el portavoz de AIG al que también le genera dudas "que existan fechas de adjudicaciones que no casan con los plazos" o casos muy concretos como "un contrato “artístico” a una imprenta de Badajoz por más de 14.000 euros para material gráfico para el programa de Cádiz Fenicia. “¿No hay imprentas en Cádiz que puedan realizar ese trabajo?”, se pregunta.

Por todo ello, además de exigir en el próximo Pleno ordinario, los gastos que no aparecen en el informe, desde AIG también se requerirá, mediante ruego, que el equipo de Gobierno informe "en base a qué criterios se estima en el documento que la repercusión total de Cádiz Fenicia sobre el tejido económico local supera los 480.000 euros, pues no aparece ni un solo dato que respalde tal afirmación; sin olvidar que la cifra dada es prácticamente la mitad que lo que se ha invertido en este evento", avanza De la Cruz al que también le preocupa que "a estas alturas del año" no se sepa nada de Cádiz Romana, el festival que da continuidad a Cádiz Fenicia dentro del programa Orgullos@s de Nuestra Historia.