Cádiz busca mejorar la vida marina en su puerto

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz quiere potenciar y enriquecer la biodiversidad marina en aguas del puerto de Cádiz. Y para ello, se ha aliado con la empresa tecnológica Ocean Ecostructures para desarrollar un plan que se ha iniciado con la instalación de seis estructuras ecológicas denominadas LUBs (Life Boosting Units, que se traduce como unidades potenciadoras de vida) en dos puntos distintos del puerto "reforzando así su compromiso con la sostenibilidad y la integración ambiental de sus infraestructuras".

Según informa la APBC, las estructuras LBUs "son piezas inspiradas en arrecifes naturales, que se sumergen en el mar y se monitorizan mediante robótica submarina e inteligencia artificial permitiendo obtener datos a tiempo real sobre biodiversidad y biomasa". Están diseñadas para favorecer la colonización de organismos marinos y la generación de hábitats complejos en superficies artificiales, "contribuyendo a incrementar la riqueza biológica y la presencia de vida marina".

En concreto, se han instalado tres de estas estructuras en el extremo del dique que sirve de apoyo a la nueva terminal de contenedores (dos de ellas equipadas con tecnología 3D y otra fabricada en carbonato de calcio), con la particularidad de que los materiales y diseños empleados buscan replicar el funcionamiento de un arrecife natural. Las otras tres estructuras se han instalado en el extremo del dique de San Felipe.

Con esta actuación se persigue "una solución multitecnológica, única en el mundo, que permite transformar superficies portuarias en espacios capaces de albergar mayor vida marina, con resultados medibles y sin interferir en la operativa", que es el objetivo de la Autoridad Portuaria.

De ahí que su presidenta, Teófila Martínez, destaque que con este proyecto que ha empezado a desarrollar "la Autoridad Portuaria no solo responde a los retos ambientales actuales, sino que se adelanta a ellos mediante la implantación de soluciones innovadoras que permiten compatibilizar la actividad portuaria con la mejora de la biodiversidad". "Este tipo de iniciativas consolidan un modelo de puerto moderno, responsable y comprometido con su entorno, basado en la anticipación, la tecnología y la generación de beneficios ambientales reales y medibles", concluye Martínez.