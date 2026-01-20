Así avanza la obra de la nueva terminal de contenedores en Cádiz

A falta de que las obras tengan un mayor impacto en la ciudad, sobre todo cuando haya que construir esa línea ferroviaria que cruzará la Avenida de Astilleros, la construcción de una nueva terminal de contenedores en Cádiz sigue avanzando a buen ritmo. Tanto, que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz cifra a día de hoy el proyecto en un 88% de ejecución.

En concreto, ha detallado la entidad portuaria que en la actualidad "se encuentra finalizada la estructura principal del muelle, formada por 8 cajones de hormigón armado de 63,68 metros de eslora, 27 metros de manga en zapata y 20,5 metros de puntal, lo que conforma una alineación de 510 metros adicionales". Un recinto creado entre la nueva alineación, el muelle 5 y la fase 1 de la terminal que se encuentra relleno "con material procedente del dragado de la canal y de la zona de maniobra del nuevo muelle", según especifican desde la APBC.

Además, se informa que ya se ha finalizado la primera fase de la precarga para consolidación de los terrenos "y durante las próximas semanas finalizará la segunda fase de las tres proyectadas". Y, por último, se traslada que se está avanzando también en la ejecución de "la superestructura del muelle, que eleva su cota de finalización en 2,5 metros, hasta la cota +7, y en la que se situarán los elementos de atraque y amarre, los carriles de grúa y todas las instalaciones necesarias para el servicio al buque".

Conviene recordar que este proyecto de construcción de la nueva terminal de contenedores consiste en una segunda fase para ampliar en 510,45 metros la terminal ya ejecutada en la fase anterior, logrando un atraque de 1.100 metros lineales y con un calado de 16 metros. Además, la explanada para el almacenamiento y transporte de los contenedores se incrementará en esta fase en unas 10 hectáreas, sumando la superficie un total de 40 hectáreas que se dedican al tráfico Lo-Lo.

Esta segunda fase tiene un coste de 54,6 millones de euros, que está confinanciado por la Comisión Europea con una ayuda de 15,65 millones de euros. Y para hacer frente al resto de esta abultada partida económica, ha informado la APBC que se ha recurrido ya al préstamo firmado con el Banco Europeo de Inversiones en julio de 2023 por importe de 30 millones de euros, con el firme objetivo de financiar el proyecto, por lo que según traslada el puerto "ha sido dispuesto el pasado 16 de diciembre de acuerdo con las previsiones de ejecución del proyecto contemplado en su Plan de Inversiones".