Boluda prevé operar a la vez en las dos terminales de contenedores del puerto de Cádiz

El traslado de la actividad de contenedores dentro del Puerto de la Bahía de Cádiz no será inmediato ni se producirá con un corte brusco de la operativa actual. Boluda, la firma que gestionará y explotará la nueva terminal de contenedores de La Galeona, ha confirmado que será necesario un periodo transitorio de entre uno y tres meses en el que convivirán simultáneamente las dos terminales, la actual del Muelle Reina Sofía y la nueva infraestructura en construcción sobre suelo ganado al mar.

Según explican fuentes del operador, durante ese intervalo se mantendrá actividad en ambos enclaves con el objetivo de poner a prueba todas las infraestructuras, verificar el correcto funcionamiento de los sistemas y completar de forma progresiva el traslado de contenedores y equipos, minimizando cualquier impacto en la cadena logística y en las escalas de las navieras.

Esta confirmación introduce un nuevo escenario operativo en el puerto gaditano, al asumir de forma explícita que la transición requerirá una fase de solapamiento controlado, una práctica habitual en grandes traslados portuarios pero hasta ahora no detallada públicamente en el caso de Cádiz.

Otro de los elementos clave que condicionan el calendario del traslado es el túnel de acceso a la nueva terminal. Desde Boluda subrayan que la mudanza y la puesta en funcionamiento plena de La Galeona no se llevarán a cabo hasta que el túnel esté completamente terminado y expedito, garantizando la fluidez de circulación del tráfico pesado, así como la seguridad y eficiencia en los accesos terrestres.

La compañía considera que este punto es determinante para el éxito de la operación, ya que la nueva terminal está concebida para absorber un volumen de tráfico superior al actual y requiere conexiones viarias plenamente operativas para evitar cuellos de botella tanto dentro del recinto portuario como en su entorno urbano.

Junto al túnel, Boluda destaca la importancia de otros factores técnicos imprescindibles para el inicio de la actividad. Entre ellos, la electrificación de la terminal y la potencia disponible para garantizar los servicios portuarios, así como el despliegue de telecomunicaciones avanzadas que permitan la integración de grúas, sistemas de gestión y plataformas digitales, hoy esenciales en la operativa de contenedores.

En este contexto, la llegada y puesta en servicio de las nuevas grúas se mantiene como uno de los hitos fundamentales del proceso. Estos equipos no solo son necesarios para operar buques de mayor tamaño, sino que forman parte de un modelo de terminal adaptado a estándares de eficiencia, automatización y control digital cada vez más exigentes en el tráfico marítimo internacional.

La planificación asumida por Boluda sigue el patrón de otros grandes puertos que han abordado traslados o reconfiguraciones similares, apostando por una transición gradual, con pruebas en condiciones reales y con la operativa activa, antes de cerrar definitivamente la antigua instalación. El objetivo final es que el cambio de ubicación no suponga interrupciones del servicio ni pérdida de competitividad para el Puerto de la Bahía de Cádiz.

La nueva terminal de contenedores de La Galeona está llamada a convertirse en una infraestructura estratégica dentro del sistema portuario andaluz, al permitir mayor capacidad operativa, mejor adaptación a los buques actuales y una reorganización del espacio portuario más acorde con las necesidades logísticas del comercio marítimo.