El tren se acerca a la nueva terminal de contenedores de Cádiz: arrancan los trabajos del ramal que cruzará la avenida de Astilleros

El tren cruzará la Avenida de Astilleros y se adentrará en Navantia hasta llegar, por encima del túnel, hasta la nueva terminal de contenedores.

El movimiento inusual de excavadoras, camiones y personal técnico en el borde portuario durante los últimos días ha marcado el punto de partida de una actuación que Cádiz llevaba esperando más de una década: la construcción del ramal ferroviario que enlazará la red estatal con la terminal de contenedores. La actividad detectada en el terreno ha sido confirmada por Adif como la fase inicial de una obra que aspira a transformar la operativa logística del puerto y a mejorar su competitividad para intentar apostar de manera firme para que la nueva terminal de carga nazca con el pan debajo del brazo.

La intervención, adjudicada a Ferrovial Construcción, comprende la creación de un nuevo trazado de algo menos de dos kilómetros —entre vía principal y espacio de maniobras— diseñado para permitir la llegada regular de trenes de mercancías a la explanada donde ya operan diversas compañías estibadoras. Aunque los plazos definitivos dependen del acta de replanteo, fuentes conocedoras de la actuación señalan que el ritmo actual de acondicionamiento del suelo evidencia que el calendario avanza según lo previsto y que el grueso de la obra civil irá tomando forma de manera progresiva durante los próximos meses.

La obra del ramal ferroviario ya es visible en las cercanías de las instalaciones portuarias gaditanas. / Julio González

La ejecución está financiada con apoyo europeo a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que ha permitido dar impulso definitivo a un proyecto que había sufrido aplazamientos y reprogramaciones. La Autoridad Portuaria considera este ramal como una pieza fundamental para consolidar la actividad de la nueva terminal y absorber un mayor flujo de tráficos procedentes del hinterland andaluz.

Una plataforma diseñada para convivir con la circulación urbana

Uno de los elementos técnicos más determinantes de esta actuación es la adopción de vía en placa, una solución en la que los raíles quedan embebidos en hormigón, permitiendo que los vehículos puedan transitar por encima en los puntos donde ambas infraestructuras se cruzan. Frente a los sistemas de balasto tradicionales, esta tecnología favorece una integración más amable en entornos urbanos, reduce vibraciones y facilita un mantenimiento más eficaz.

La vía en placa busca minimizar las interferencias en una avenida que soporta un tráfico intenso durante todo el año

La avenida de Astilleros es, precisamente, el punto más sensible del trazado. Su función como acceso principal al casco urbano y al recinto portuario explica la atención que está generando el futuro cruce ferroviario. Aunque el proyecto constructivo fija las características básicas de la plataforma, no determina todavía el método exacto que se utilizará para regular el tránsito de vehículos y peatones durante las maniobras ferroviarias. Esa definición será objeto del plan de gestión del tráfico, que deberá elaborarse antes de ejecutar las primeras pruebas de paso.

Desde el Ayuntamiento se mantiene un contacto permanente con la Autoridad Portuaria para conocer los avances del proyecto y anticipar las afecciones a la movilidad. La estimación de que cada tren pueda provocar interrupciones puntuales de varios minutos —dependiendo de su longitud y de la operativa logística asociada— ha llevado a los técnicos municipales a plantear la necesidad de obtener un calendario preciso y herramientas de coordinación que permitan actuar con antelación y evitar colapsos.

Afecciones por fases y coordinación institucional

Más allá del cruce urbano, la intervención contempla trabajos de movimiento de tierras, cimentación, drenaje y acondicionamiento de la plataforma, además de la futura instalación de la superestructura ferroviaria, como carriles, aparatos de vía y sistemas de señalización. En los últimos días se han observado las primeras excavaciones y la delimitación de los perímetros de obra, actuaciones previas que permiten establecer una base estable antes de colocar la nueva infraestructura.

El Ayuntamiento se supone que ya conoce el protocolo exacto de cortes para garantizar la seguridad vial

La complejidad del entorno portuario —con empresas logísticas operando de forma continua— hace imprescindible una coordinación estrecha entre Adif, la Autoridad Portuaria y los distintos concesionarios. La manipulación de contenedores, el tránsito de camiones y la entrada constante de servicios auxiliares obligan a un ajuste fino del plan de obra, que debe asegurar la continuidad de la actividad incluso en los momentos de mayor intensidad.

En paralelo, los responsables técnicos trabajan ya en el esquema de protección del paso a nivel, que podría incorporar elementos como barreras automáticas, semáforos específicos, avisos acústicos y, en determinadas situaciones, personal de control sobre el terreno. Estas medidas serán obligatorias tanto durante el periodo de construcción como cuando el ramal entre en servicio y se estabilice la circulación de convoyes.

La entrada en funcionamiento de esta conexión ferroviaria supondrá un salto cualitativo para la terminal de contenedores. Permitirá derivar parte del transporte terrestre hacia un modo más sostenible, reducirá costes logísticos para las navieras y ampliará la capacidad competitiva del recinto gaditano en la franja atlántica. El impacto económico previsto abarca sectores tan diversos como la industria auxiliar, las empresas de transporte y los servicios portuarios, que verán incrementada su capacidad de respuesta ante nuevos flujos comerciales.

La obra afronta ahora su etapa más visible, aquella que permite comprobar sobre el terreno que la infraestructura avanza. Quedan por definir detalles operativos clave —especialmente los relacionados con la regulación del tráfico en la avenida de Astilleros— pero la maquinaria ya está en marcha y la ciudad comienza a percibir que el tren, después de años de espera, vuelve a acercarse a la nueva terminal para integrarse en la actividad portuaria del siglo XXI.