Juan Rafael Cabrera Afonso acaba de jubilarse como catedrático de Historia de la Medicina de la Facultad de Medicina de Cádiz, pero eso no quiere decir que haya dejado de trabajar. Él sigue colaborando este año con la organización de la cátedra y continúa dirigiendo tesis doctorales y trabajos fin de grado. Además, es secretario general perpetuo de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, una labor que le permite mantenerse activo porque, según manifiesta, “mientras la cabeza y los pies me funcionen, seguiré trabajando y haciendo investigaciones”.

Una de las labores que le tiene más ocupado y con la que asegura estar disfrutando mucho es una investigación sobre la Facultad de Medicina de Cádiz que está dirigida a “intentar cerrar y comprender un poco más su historia, porque hay años oscuros, que no se conocen al detalle, en la historia de la Facultad y estamos intentando completarla”. Explica al respecto que el Real Colegio de Cirugía de la Armada tuvo una gran importancia tanto en España como en Hispanoamérica y parte de Europa, pero cuando en el año 1844 pasó a convertirse en facultad, “pierde cierta importancia y todavía hay aspectos que no tenemos claros de ese período de transición”.

Confiesa que su último año como catedrático ha sido duro, “porque se jubiló repentinamente un profesor de nuestra área de conocimiento y supuso una sobrecarga de una serie de asignaturas que, aunque yo no las impartía, sí era el responsable”. Por eso, está contento de haberse jubilado.

Desde que cambió el plan de estudios de la carrera de Medicina, la cátedra de Juan Cabrera incluye la asignatura de Historia de la Medicina. Teoría y Método en Ciencias de la Salud, que se imparte en segundo curso, además de una parte de la asignatura de Metodología de Investigación Biomédica que la comparten varias áreas de conocimiento y se imparte en 5º de Medicina. También incluye otras asignaturas de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de los tres campus de la Universidad de Cádiz.

Juan Cabrera afirma que la carrera de Medicina ha cambiado mucho en los últimos años. No se atreve a decir si para mejor o peor, sólo comenta: “Entiendo el MIR como algo positivo para completar la formación que se recibe en la Facultad”.

Sobre la Universidad sí se moja, afirmando que “se han producido unos cambios que dejan mucho que desear”. Comenta, como ejemplo, que él este curso 2018/2019 no debería haber dado clases, ya que por ley debería haberse jubilado al acabar el curso pasado, que fue cuando cumplió los 70 años; pero en el mes de septiembre, todavía no había profesor contratado para sustituirle y tuvo que dar él las clases hasta el 30 de septiembre.

Es el primer catedrático de Cádiz de Historia de la Medicina que se jubila ejerciendo esta cátedra

Respecto a la asignatura de Historia de la Medicina que él impartía, opina que debería estudiarse en los últimos años de carrera porque en 2º, que todavía los alumnos apenas han pisado el hospital, “cuando, por ejemplo, voy a hablar de la historia de la patología médica, tengo que explicar antes para qué se usan muchas cosas. No puedo avanzar sin explicar cosas básicas que los alumnos no conocen y eso le quita mucho tiempo a la asignatura e impide dar todo el temario que quisiera”. De hecho, afirma que en los últimos años, no le daba tiempo de llegar a la actualidad. Lo único que explicaba de la época actual era la historia del Sida, “que es algo que ellos conocen”. Otro tema que para él es fundamental y en el que hacía hincapié es la medicina hipocrática, “que es la base de toda la medicina actual”.

Juan Cabrera llama la atención sobre la formación del alumnado que accede a la Facultad de Medicina. “El perfil de los alumnos hoy en día no tiene nada que ver con los de hace 10–15 años o con los del Bachillerato antiguo. Me llama mucho la atención porque los alumnos de Medicina son los que aprueban la Selectividad con mejores notas y en general, son buenos alumnos que vienen con una buena base en el uso de las tecnologías pero con una mala base humanística. Me sorprende que a veces no saben situar el descubrimiento de América, y ya para qué decir la caída de Constantinopla”.

Sin embargo, se enorgullece del feeling que, en general, siempre ha tenido con sus alumnos y muestra contento fotos que se ha hecho con muchos de ellos el día de su graduación.

Juan Cabrera es el primer catedrático de Cádiz de Historia de la Medicina que se jubila ejerciendo esta cátedra –los anteriores fallecieron antes o se cambiaron a otra área de conocimiento–, algo que lleva con mucho orgullo.