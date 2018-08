El bus de la integración deja huella

Tras tres jornadas aparcado en la plaza Asdrúbal, hoy es el último día que el autobús de 'No te rindas' nunca de la Fundación Once estará en Cádiz. Este 'roadshow' se encuentra dentro del plan de inclusión laboral para jóvenes con discapacidad y cuyo objetivo, en palabras de su coordinadora Cristina de la Fuente, es "lograr la mayor integración de personas con discapacidad física, psíquica, sensorial o mental".

'No te rindas nunca' es una iniciativa de Inserta Empleo, entidad de la Fundación Once encargada de la formación y que mediante este roadshow intentan dar a conocer sus medidas para la inserción laboral de jóvenes discapacitados en distintos puntos de la geografía española. La fundación ayuda a la adaptación a puestos con una gran bolsa de trabajo específica en cada caso. Esto ayuda a trabajar con los jóvenes de manera más personal.Cristina asegura que los chicos y chicas a las que atienden tienen de 16 a 30 años de edad, pero que en caso de que algún mayor quiera informarse, lo atienden igualmente. Y es que, al autobús no ha dejado de acercarse gente desde el lunes con ánimos de informarse acerca de la fundación y de cómo inscribirse en XTalento, web en la que los jóvenes discapacitados y las empresas entrar en contacto. "Queremos que Xtalento sea una gran base de datos para personas con discapacidad que estén buscando empleo y empresarios que las quieran contratar", afirma Cristina.

En el propio autobús cuentan con dos puestos de acceso libre a internet para que los interesados puedan inscribirse desde la web de 'No te rindas nunca' a la de XTalento. Pero el bus no sólo se encuentra aparcado para que la gente puede informarse y acceder. Cuenta también con una zona de talleres dónde la coordinadora Beatriz Salazar trabaja con los jóvenes la actitud hacia el empleo. Buscar los talentos o ver las aptitudes que tienen a la hora de afrontar una entrevista de trabajo son algunas de las actividades que lleva a cabo con los jóvenes. Beatriz, educadora y trabajadora social, reconoce que cada grupo de jóvenes con los que trabaja es diferente y que tienen unas necesidades particulares, por lo que intenta adaptarse todo lo posible. "Se van muy contentos, motivados", comenta, explicando que a través de pequeños teatros se ponen en práctica algunas habilidades sociales. "Es una manera provechosa ya que aunque no sea una situación real, ellos mismos van soltándose y cogiendo confianza", apostilla.

La financiación de este proyecto viene de mano del Fondo Social Europeo y de La Once y su fundación a través de la venta de cupones. Cristina asegura que siempre se puede colaborar con Fundación Once y que la mejor contribución que se puede hacer a este proyecto es la compra del cupón. Además , comenta que la fundación Inserta tiene su sede en la provincia en Jerez, para todas las personas que lo necesiten y quieran, ya que "cuando el autobús se haya ido, siempre habrá un sitio a donde acudir".