La bronca política entre el PSOE y el PP dificulta un acuerdo sobre el Hospital de Cádiz

Lo que ocurre con el Hospital Regional de Cádiz pasará a los anales de la historia como un proyecto, considerado esencial para el sistema sanitario de la provincia, que no sale adelante no solo por una cuestión económica sino por estar en medio de una bronca política nacional entre los dos grandes partidos, PSOE y PP.

La economía, el coste de un equipamiento que no es barato, es cierto que en su día se puso como excusa en la primera etapa de este proyecto, cuando los socialistas mandaban en la Junta y pararon la operación afirmando que no había dinero para la misma, cuando sí salían adelante otras obras públicas en la región muy costosas.

Hoy, cuando la Junta, ya en manos del PP, dice que tiene fondos para afrontar la construcción de este complejo, que se valora en unos 500 millones de euros, se habla de dinero para valorar el coste del terreno donde irá el Hospital y quién debe pagar su compra a su propietario, la Zona Franca.

Hablamos de entre 12 y 19 millones de euros, según el dato que se quiera utilizar. Una cantidad a priori ínfima para una obra que costará 500 millones de euros.

Por una parte, la Junta debería de tener capacidad para pagar este dinero y no aferrarse a la norma no escrita de recibir gratis, allí donde va a construir un centro público, el suelo que pide. Parece que se han olvidado de los 70 millones de dinero público que se pagaron para la compra del Campus de Palmas Altas como futura sede de la Ciudad de la Justicia. Claro que estamos hablando de un proyecto en Sevilla.

No se es consciente en el gobierno regional, o no se quiere ser consciente, de las peculiares características de la ciudad de Cádiz, con un término agotado, sin suelo con el que poder negociar para sacar adelante, mediante su venta, actuaciones de este calado. Podría recordar este gobierno del PP que Teófila Martínez, cuando era alcaldesa de la ciudad, logró del gobierno central una ayuda especial para Cádiz, 800 millones de pesetas de la época que aún se mantiene, como trato especial por esta falta de suelo.

Teniendo en cuenta la mina que para la Junta está resultando Cádiz, con ingresos millonarios por la venta de parte de sus propiedades en la ciudad, o bien podría dedicar estas plusvalías obtenidas (que duplican el valor del terreno de Zona Franca) para cerrar la operación de compra, o bien podría plantear un trato especial en clave andaluza para la capital gaditana.

Ambos pasos podrían reactivar la construcción del Hospital Regional de Cádiz, anunciada en 2004.

Más complicado lo tiene, legalmente, la Zona Franca a la hora de hacer un intercambio de suelo en el término municipal, pero no así con otros terrenos más amplios y ya de uso industrial en la provincia.

Así, ya sea por una parte o por otra, una decisión puramente política podría desactivar de una vez por todas el parón en el que se encuentra este proyecto sanitario.

Sin embargo, como ocurrió con la llegada de Martínez a la Alcaldía de 1995, Cádiz se ha convertido en uno de los campos de juego preferidos por el PP y el PSOE para trasladar sus irreconciliables diferencias como gestores públicos.

La bronca política nacional protagonizada de forma insistente por estas dos formaciones supone, hoy, la piedra fundamental que impide el avanzar en el cierre de un acuerdo entre el PSOE (gobierno Central, propietario del suelo para el Hospital) y el PP (gobierno Regional, promotor de este centro sanitario). Y salvo cambios en el color político en La Moncloa o en el Palacio de San Telmo, no hay visos de una solución a este conflicto.

Al final Ayuntamiento y Zona Franca están en mitad de este fuego cruzado y el interés leal que puedan tener uno y otro en cerrar un acuerdo se verá torpedeado, por ahora, torpedeado desde arriba, por una bronca política que toca de lleno a Cádiz.