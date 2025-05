El PSOE insiste en que la Junta tiene "nula voluntad" de construir el nuevo hospital de Cádiz

La parlamentaria andaluza del PSOE Rocío Arrabal ha lamentado hoy tras haber preguntado a la consejera de Salud, Rocío Hernández, por el hospital de Cádiz haber constatado la "nula voluntad" del Gobierno andaluz para construir el nuevo edificio, “escudándose en la necesidad de un suelo que ya podía estar en manos de la propia Junta pues son solo 12 millones de euros su valor frente a los 800 millones de euros de los que ha presumido la diputada del PP de Málaga que vale el hospital en su provincia”.

Rocío Arrabal ha exigido a la titular de Salud que "dejen de poner excusas y pongan hoy mismo el dinero sobre la mesa pues ese sería el único compromiso real con los gaditanos y las gaditanas a los que lleva seis años maltratando”, y le ha recordado que la Junta ha comprado otros suelos como el de la Ciudad de la Justicia de Sevilla que le costó 80 millones de euros y se lo compraron a una empresa privada.

“Tienen financiación europea como hemos visto con el hospital de Málaga y ya se han enterado de que la Zona Franca no puede regalar un suelo porque sería prevaricación; ahora dicen que el alcalde es el que tiene que poner el suelo, saben que la única opción en la capital es ese suelo de Zona Franca, señora consejera, el consejero publicista Sanz no tiene palabra con su provincia, nada más que va a anunciar cosas, pero lo que hacen con Cádiz es maltratarla, ni un euro de inversión”, ha recriminado pidiendo que “dejen de huir de sus responsabilidades pues es competencia del gobierno autonómico”. “En Málaga van a invertir más de 600 millones de euros, ¿y van a ser 12 millones de euros un problema? Claro que no, paguen esos 12 millones de euros hoy mismo es el único compromiso real, paguen porque sin suelo no hay hospital en Cádiz, dejen de marear la perdiz y de tomarle el pelo a los gaditanos, compren ese suelo para construir ese hospital porque saben que es imprescindible y necesario para la ciudad de Cádiz”, ha reclamado.

Arrabal ha rescatado del olvido “el plan funcional del centro hospitalario que anunció el consejero publicista Antonio Sanz en el 2023 y que ni siquiera se publicó, todo un trilero de este gobierno al que le falta empatía y decencia”.

La diputada andaluza ha pedido explicaciones además por las afirmaciones a la prensa que vienen realizando cargos del PP de Cádiz, "admitiendo ya que el hospital no se va a construir", y en este sentido, percibe “tras ese cajonazo que le han dado a Cádiz y a la luz de lo que ha dicho la consejera apuntando todo el rato a Hacienda”, una intencionalidad clara del PP “que ha decidido que el hospital de Cádiz no se hace para poder usarlo como caballo de batalla en la campaña contra María Jesús Montero”.

Tanto Arrabal como el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, presente entre el público del hemiciclo, han lamentado la silla vacía del presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla y del consejero Antonio Sanz en una sesión plenaria en la que se hablaba de algo tan importante como es el nuevo hospital para Cádiz, lo que demuestra “el inexistente interés que tienen Moreno Bonilla y Sanz en el hospital gaditano”.

Así, Ruiz Boix ha afeado la ausencia de ambos que considera “una muestra clara de abandono del compromiso de Moreno Bonilla desde aquel famoso Juanmaloharía en el 2018, que volvió a repetir en la campaña de las elecciones del 2022 y que a la vista de la realidad, no cumple con las gaditanas ni con los gaditanos”. Ha lamentado que la Junta “no para de bloquear, de obstaculizar la compra o la adquisición de la parcela necesaria para tener el Hospital regional de Cádiz cuanto antes mientras vemos al mismo tiempo como desde Málaga van con una inversión de más de 607 millones de euros para la construcción del tercer hospital”. “Juanma Moreno no cumple sus compromisos con los gaditanos y las gaditanas. Juanma Moreno no tiene ningún interés en construir ese necesario Hospital regional de Cádiz”, concluye.