Borrasca Leonardo: La Junta no suspende clases en ningún colegio de Cádiz capital este viernes 6 de febrero

Los alumnos de los centros educativos de Cádiz más castigados hoy jueves 5 de febrero por el fuerte viento y las lluvias de la borrasca Leonardo podrán ir a clase mañana viernes 6 de febrero, en el caso de que sus padres, madres o tutores así lo decidan. En torno a las 21:30 horas de este jueves, la Junta de Andalucía ha anunciado cuáles serán los municipios que cerrarán todos sus colegios y cuáles serán las excepciones en otros.

En el listado de la Consejería de Educación no aparece ninguno de Cádiz capital, ni siquiera después de que padres, madres y directores de los colegios más castigados por el temporal por estar pegados o cercanos al mar opinasen, en declaraciones a este periódico, que se debían haber suspendido las clases este jueves, en tanto en que las condiciones meteorológicas fueron peores que las del miércoles 4 de febrero, cuando sí que se ordenó el cierre de los centros. Hubo incluso quien defendió que debía ser hasta el próximo lunes.

Padres, madres, tutores y directores del Colegio Público Campo del Sur y de La Salle Mirandilla manifestaron hoy que la consejería debía haber suspendido las clases al menos en esos dos centros de la capital gaditana y en el Colegio Público Santa Teresa, situado junto a la puerta de la playa de La Caleta. También manifestaron su temor por las previsiones meteorológicas para este viernes.

“Este colegio tiene una casuística distinta a la de todos los demás porque estamos muy expuestos a los temporales”, apuntó Manuel José Santiago, director del CP Campo del Sur. De hecho, las pistas deportivas están en el borde de la muralla y por las puertas de salida a ella se han colado dos grandes charcos de agua. “Aquí el viento es bestial y esta parte del edificio sufre filtraciones a menudo”, comenta. De hecho, una parte de la valla la tumbó el año pasado un temporal. Además, un ala del edificio se ha quedado sin internet porque hay cortes en el cableado debido a la humedad y la maestra de sala de Audición y Lenguaje, Victoria Moreno, como en este momento no tiene ningún alumno, ha decido apagar las luces para no sobrecargar el consumo. Y es que el diferencial salta a menudo. “Pero cuando tenemos alguna incidencia enseguida llamamos y nos envían a un técnico”, aseguró Santi, quien relata que el enorme edificio tiene otros deterioros.

“El miércoles pasado sí que fue esto una locura e hice un escrito a la Delegación. Solo vinieron 14 niños. Y es que no es lo mismo este colegio o el Santa Teresa que cualquier otro. Y eso que ese día no había aviso de emergencia. No se podía entrar. Se había caído el techo de un cuarto de baño, el viento había reventado varias ventanas y entró agua por todos sitios”, relata Santi. “Por eso cuando hay una previsión como esta deberían tomar en estos centros medidas bien distintas”, opina.

“La Junta debía de haber suspendido las clases hoy [por el jueves], porque ayer [por el miércoles] el temporal fue más flojo y las suspendieron y hoy el viento es más fuerte y hay más lluvia" , comentó José Luis Delfín, tutor de un alumno. "Creo que deberían de haber suspendido las clases, mínimo, hasta el lunes, como han hecho en otros sitios. Porque sabiendo la borrasca que viene han abierto los colegios sin seguridad ninguna para los niños y sin previsión. Sobre todo en un colegio como este, que está superpegado a la mar y es mortal con el viento”, añade. Otras dos madres opinan que también.

“Hoy vemos el tiempo y está muchísimo peor que ayer y ayer incluso estaba mejor que el miércoles pasado. Entendemos que estamos a una zona hasta la que es peligroso desplazarse, pero una vez que el centro está abierto, que vengan o no los alumnos queda a criterio de las familias”, respondió Eva María Borrego, directora de La Salle Mirandilla. “Es cierto que nuestra puerta principal no da al mar, pero para llegar aquí hay que cruzar la plaza de la Catedral, la plaza de San Juan de Dios y hay un riesgo de viento grande”, añadió. El edificio, que data de 1895, no está en mal estado estructural, pero el agua se cuela por las ventanas. “Viendo lo que ha pasado hoy, que el tiempo ha estado peor que ayer y se sabía que el viento iba a ser más fuerte y viendo que están diciendo que mañana pueden desalojar en El Puerto por la crecida del Guadalete, pues la verdad es que esto lo vivimos con temor. Pero nosotros solo podemos hacer lo que nos dicen y entendemos perfectamente a la familia que no trae a sus niños porque es criterio de ellos. Por miedo o por el motivo que sea”.

“Es verdad que las previsiones para hoy no eran tan desfavorables como para ayer, pero el viento está soplando más fuerte y está lloviendo más, además en los horarios de entrada y salida y los lugares de tránsito, que para llegar a este colegio son complicados. Quizá se debía haber tomado en consideración, por la alerta amarilla por fuertes vientos, y haberse decretado el cierre de los colegios en el día de hoy, porque se ha hecho en otros puntos de Andalucía”, respondió Manuel Gil, padre de dos alumnos de 4 y 9 años.

“Debían haber suspendido las clases en el día de hoy, claro, totalmente”, contestó Coral Ojeda, madre de un hijo de 9 años. “Este viento es mortal para las criaturas. Esta mañana aquí mi chiquillo volaba con el paraguas, que hacía mucho más viento que ahora”, aseguró.