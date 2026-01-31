Las bodas de la Catedral Vieja también se trasladan

No sólo las cofradías establecidas en la iglesia de Santa Cruz se van a trasladar a otros templos ante el problema que la Catedral Vieja sufre a causa de las filtraciones de agua de lluvia que se han reproducido en estas últimas semanas. El Obispado ha dado luz verde también al traslado de las bodas, que durante el tiempo que dure el cierre de Santa Cruz se celebrarán en la iglesia de Santiago.

Así lo ha dispuesto el vicario general de la diócesis, Óscar González, que ha emitido un decreto ante "la situación actual de la parroquia de Santa Cruz y la imperiosa necesidad de acometer obras de reparación con carácter urgente". Recuerda el vicario que el Código de Derecho Canónico establece "que los matrimonios deben contraerse en la iglesia parroquial", al tiempo que otorga también la medida excepcional de que el obispo autorice su celebración en otro lugar "mediando causa justa". Como lo es, sobradamente, el cierre de la parroquia de Santa Cruz.

Por ello, a partir de ahora las bodas previstas en la Catedral Vieja pasarán a celebrarse en la iglesia de Santiago, "templo que reúne las condiciones de decoro y sacralidad necesarias", señala el decreto, que especifica que esta medida se mantendrá en el tiempo "hasta la finalización formal de las obras y reapertura al culto del templo de Santa Cruz".

Para este año 2026 había previstas en Santa Cruz un total de 32 bodas, aunque 4 de ellas han quedado suspendidas tras lo ocurrido en la Catedral Vieja. Lo que se traduce en que las 28 restantes se celebrarán en los días programados, en el templo de la plaza de la Catedral.