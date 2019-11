Los barrios Edusi contarán con su nuevo carril bici en otoño de 2020

Los barrios de Loreto, Puntales, Cerro del Moro y La Paz, que forman parte de la zona Edusi, estarán conectados por carril bici al resto de la ciudad en otoño de 2020. Esta es la previsión que maneja el Ayuntamiento de Cádiz ante la inminente salida a licitación de las obras que afectan a estos espacios, lo que permitirá que los trabajos puedan comenzar en torno al mes de marzo si se cumplen los plazos para la adjudicación y replanteamiento de la actuación. Con un periodo de ejecución de seis meses, la intención del Consistorio, según ha señalado el concejal de Movilidad, Martín Vila, es que las nuevas vías "estén terminadas entre septiembre y octubre del próximo año".

A través de la Estrategia DUSI, que cuenta con una cofinanciación de un 80% a través de los fondos Feder, el Ayuntamiento de Cádiz va a construir tres ramales en estos barrios de extramuros que suman un recorrido de 1,5 kilómetros, encontrándose incluidos dentro del acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Consistorio gaditano para la construcción de un total de 21 kilómetros de vías ciclistas a partir del Plan Andaluz de la Bicicleta. El tramo más largo es el AY-8, con 672 metros lineales que discurren por toda la avenida de la Ilustración desde la rotonda que la conecta con el paseo marítimo Puntales-La Paz -que cuenta con este tipo de vía desde su profunda remodelación- hasta la esquina con la calle Magallanes, lugar en donde se une al ramal 5 de extramuros construido por la Junta de Andalucía.

El segundo vial más largo de esta actuación es el AY-9, con un trayecto de 584 metros, que se instalará en el paseo marítimo Puntales-La Paz, las calles Guadalete y Alcalde Blázquez, y la avenida Juan Carlos I, de manera que quedarán conectados los barrios de La Paz y Cerro del Moro con la avenida nueva. Por último, se construirá el carril AY-1, con 238 metros lineales, que pasará por la plaza Campo de la Aviación y la calle Hidroavión Numancia. Esta vía permitirá conectar a los barrios de Loreto y Puntales con la que ya existe en la avenida Marconi.

Sobre la integración del carril bici en los barrios de Loreto, Puntales, La Paz y Cerro del Moro, el concejal de Movilidad, Martín Vila, ha afirmado que "mantenemos el criterio que hemos seguido en el resto de la ciudad. Entendemos que la implantación del carril bici no puede hacerse a costa de quitarle espacio al peatón". Ante esto, ha resaltado que la apuesta sigue siendo "contar con un carril bici seguro que segrega al ciclista del tráfico motorizado y del espacio peatonal", con lo que "dejamos atrás el carril bici de rayas pintadas en el suelo".

La implantación de las vías ciclistas en estos barrios de extramuros será menos problemática que en otros lugares de la ciudad como el Paseo Marítimo o el casco antiguo al ser mucho menor la pérdida de aparcamientos y contar con otras posibilidades para esta intervención. Por ejemplo, la calle Alcalde Blázquez cuenta con dos carriles de circulación en cada sentido, por lo que con las obras se eliminará uno de los carriles de entrada al Cerro del Moro desde la avenida Juan Carlos I. Esta decisión se debe a que, según Vila, "los técnicos dicen que el barrio no necesita este carril que en su momento, con el paso soterrado de Santo Tomás, sí tenía sentido". Asimismo, también ha resaltado que en este punto "no quitamos espacio ni de aparcamientos ni al peatón".

Junto a esto, otra acción prevista para minimizar el impacto de la construcción del carril bici en Loreto, Puntales, La Paz y el Cerro del Moro es "cambiar aparcamientos en cordón por otros en batería" a partir de las indicaciones de los propios técnicos municipales.

Vila ha reconocido que existen algunos "puntitos negros" en la implantación del carril bici en la zona Edusi debido a la falta de espacio para conseguir que el carril bici esté totalmente segregado del tráfico motorizado y del espacio peatonal. Esto sucede, por ejemplo, en la rotonda entre las avenidas de la Ilustración y Marconi, por lo que se tendrá que habilitar "una zona de uso mixto" debido a que "el espacio no da para más", aunque esta solución "no es la más adecuada" al no poderse segregar el carril bici.

Con todo, y para paliar aún más los efectos de la construcción del carril bici en los barrios de la zona Edusi, Vila ha insistido en que se mantiene vigente "la solicitud a la Zona Franca para el uso del solar del futuro hospital" mientras que no se construya para instalar una bolsa de aparcamiento provisional "al igual que le hicimos con el espacio de Navalips y, fuera de la zona Edusi, a la Subdelegación del Gobierno por el solar de Radio Juventud y a la Junta de Andalucía por el de Tolosa Latour".

Los carriles pendientes del Ayuntamiento

Con la construcción del carril bici en las zonas Edusi, el Ayuntamiento tendría pendiente la construcción de dos ramales y acabar con la situación de provisionalidad del que cruza la avenida de Astilleros, cuya configuración definitiva depende de que se realice la reurbanización de esta vía.

El tramo cuya construcción está más cercana es el tramo pendiente de la avenida de Huelva que pasa por los edificios de la calle Cooperativa, con lo que se completaría la vía transversal que iría desde el segundo puente hasta la plaza de Asdrúbal. El pasado martes, el Consejo de Administración de Procasa aprobó el proyecto técnico y el estudio de seguridad y salud de las obras de demolición del edificio del número 3 de la calle Cooperativa, el único que queda en pie que se ve afectado por esta avenida. Martín Vila ha apuntado que "a la par se está redactando el proyecto de urbanización de este tramo de la avenida de Huelva, en donde se contempla la conexión ciclista".

El otro tramo pendiente de ejecución es el que afecta al paseo Almirante Pery Junquera. En este caso, Vila ha incidido en que "partimos de la base de no hacer obras para tener que volver a hacerlas mañana", por lo que ha considerado que "lo más adecuado" para su ejecución es esperar a que se resuelva el proceso de la integración muelle-ciudad para que las vías ciclistas lleguen hasta el final de la Punta de San Felipe.

Por último, en relación a la avenida de Astilleros, aún queda por resolver la conexión entre la entrada al aparcamiento de Emasa en el muelle pesquero y el carril bici que se encuentra dentro del puerto de Cádiz. "Tenemos que resolverlo ya", ha asegurado Vila. De hecho, hay que tener en cuenta que en un futuro se derribarán los edificios de Portuarios y la Casa del Mar, por lo que la vía ciclista tendrá un carácter definitivo en este espacio una vez que se complete toda la reordenación de la avenida de Astilleros y la plaza de Sevilla.