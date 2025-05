Las bandejas de comida se colapsan en el Puerta del Mar de Cádiz

Cádiz/Los pacientes hospitalizados en el Puerta del Mar de Cádiz tuvieron que padecer serios retrasos en el reparto de las cenas durante varios días seguidos debido a un tema laboral al que, al parecer, la Dirección del centro sanitario no está haciendo demasiado caso o no está poniendo todas las medidas posibles para solucionarlo.

Unas fuentes hablan de que los problemas se localizaron entre el miércoles y el viernes de la semana pasada. Esos días, de las dos dietistas que están ahora mismo trabajando en el hospital Puerta del Mar de Cádiz, una de ellas se ausentó debido a una baja, de manera que una dietista se tuvo que hacer cargo del control y supervisión de todas las bandejas de la cena de todo el hospital.

Estas o estos dietistas tienen como cometido mirar el contenido de cada una de las bandejas de los pacientes del centro sanitario para comprobar que en su interior vaya la comida adecuada para cada enfermo, cada una de ella con sus peculiaridades, según sea la dolencia o las peculiaridades de la enfermedad o mal que padezca, un cometido que se considera de extrema necesidad. Cualquier negligencia o fallo de estas dietas podría conllevar el agravamiento del estado de salud de los pacientes o incluso su muerte. De ahí que se considera un puesto de gran importancia.

A día de hoy hay dos dietistas en el Puerta del Mar y cada una de ellas se ocupa de la vigilancia de toda y cada una de las bandejas de comida que pasan por dos cintas. Se da la circunstancia que estas dos dietistas tienen solicitada y concedida una jornada reducida por motivos personales, por lo que la Dirección del centro debería haber puesto, según la normativa vigente a una tercera o a un tercer dietista para compensar las horas de reducción que mantienen las dos citadas dietistas fijas.

La imagen que provocó esta conflicto laboral pues penosa. Y, lo peor, es que los pacientes comieron hasta con dos horas de retraso y, muchos de ellos, comieron alimentos ya frío a pesar del sistema de hermetismo con el que cuentan las bandejas

Si a eso se le une que una de las dos dietistas se pone enferma y no puede acudir al trabajo, no hay apoyo posible sino que se queda una de estas profesionales de la nutrición al frente de la vigilancia de todas las bandejas de alimentos del hospital.

Esto conlleva un evidente retraso que se encadena provocando dos cosas fundamentales: que los pacientes coman hasta con dos horas de retraso, es decir, en vez de a las ocho y media o nuevo, pues que coman sobre las diez o diez y pico de la noche; y, en segundo lugar, debido al retraso, el personal que se encarga de retirar las bandejas de las habitaciones y de los carritos en los que se depositan dichas bandejas, se encuentra ya fuera de servicio cuando los pacientes terminan de comer. Esto provoca que las bandejas se queden o bien en la habitación, a los pies de la cama del paciente o bien en los carritos que se quedan en los pasillos durante toda la noche. Esto conlleva malos olores de comidas y una imagen pésima de las plantas de los hospitales, sin dejar de lado que los carritos se convierten en obstáculos a salvar en el caso de que hubiera alguna emergencia que requiriera la urgente salida en camilla de un enfermo por esos pasillos atestados de carritos de bandejas.

Intervención de los sindicatos

Nieves Perdigones, delegada sindical de CCOO en el Puerta del Mar y Ángel Vázquez, delegado sindical de CSIF en el citado centro sanitario han denunciado esta situación, sobre todo por el malestar que está provocando entre los pacientes que se ven obligados a comer a una hora que no es la habitual y "todo por la falta de contrataciones", según indica Nieves Perdigones, que insiste en que la cosa va más allá, ya que hay algunos enfermos que no se pueden tomar sus tratamientos hasta que no cenan, por lo que en las jornadas en las que se han centrado estos problemas laborales, se han visto obligados también a demorar sus tratamientos, con lo que esto puede conllevar desde el punto de vista sanitario.

Por su parte, Ángel Vázquez (CSIF) reconoce que ellos han puesto todo este problema en conocimiento de la Dirección del hospital y que ésta se comprometió a contratar a ese tercer nutricionista que evitaría que se volviera a repetir esta lamentable situación, "algo que no ha llegado a ocurrir. Lo dicen, lo prometen, se comprometen pero todo queda en palabras vacías, dejando siempre de lado el bienestar de los pacientes, que debería ser lo principal dentro de un hospital".

Tanto Nieves Perdigones como Ángel Vázquez lamentan que esta situación creada y que afecta a la hostelería del hospital y al reparto de comida es tan sólo uno de los servicios que se ven afectados por la falta de contrataciones y falta de sustituciones del personal en todo el hospital. "Esto pasa con los médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, etcétera, etcétera, por lo que requeriría una solución y cambio de rumbo por parte de la Dirección del hospital de Cádiz antes de que ocurra algo peor".