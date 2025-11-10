Bandas sonoras del cine español inauguran el Festival de Música Española de Cádiz

La 23 edición del Festival de Música Española de Cádiz se inaugura este 14 de noviembre con algunas de las bandas sonoras más emblemáticas del cine español. Así, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) será la encargada de poner de largo la cita gaditana con este concierto con el que, además, se inaugura el ciclo Andalucía Sinfónica.

España es… ¡de cine! es una propuesta que se podrá ver y escuchar en el Gran Teatro Falla de Cádiz a partir de las 20.00 horas del próximo viernes. Este mismo programa se presentará además al día siguiente en Sevilla, en el marco del Festival de Cine de Sevilla, reforzando el diálogo entre la música sinfónica y el séptimo arte.

Bajo la dirección de su titular, Lucas Macías, la ROSS ofrecerá un recorrido musical por algunas de las bandas sonoras más emblemáticas del cine español, en un homenaje a los compositores que han marcado la memoria colectiva de generaciones de espectadores. En esta ocasión, la orquesta contará con la colaboración del Conjunto Vocal Virelay, dirigido por Jorge Enrique García Ortega.

El programa, que celebra la unión entre el cine y la música, incluye obras de Antón García Abril, Carmelo Bernaola, Gerardo Gombau, Fernando Velázquez, Manuel Parada, Jesús García-Leoz, Juan Solano y Alberto Iglesias. El público podrá disfrutar de piezas tan reconocibles como la Suite de Verano azul de Carmelo Bernaola o el tema de El hombre y la Tierra de Antón García Abril, junto a la Suite de Nueve cartas a Berta, las partituras de Ocho apellidos vascos, Lo imposible y Lope de Fernando Velázquez, y fragmentos de Bienvenido Mr. Marshall y Los últimos de Filipinas. El concierto culminará con la Suite para violín y orquesta de La piel que habito, de Alberto Iglesias, uno de los compositores más internacionales del cine español.

El ciclo Andalucía Sinfónica, impulsado por la Junta de Andalucía con el patrocinio dela Fundación Unicaja, reúne a las cuatro orquestas institucionales andaluzas —la Orquesta de Córdoba, la Orquesta Ciudad de Granada, la Orquesta Filarmónica de Málaga y la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla— con el propósito de llevar la música sinfónica a aquellas provincias que no cuentan con una orquesta institucional. Esta iniciativa busca además fortalecer la presencia de las formaciones andaluzas en todo el territorio y acercar el repertorio sinfónico a nuevos públicos.

Lorena Álvarez, en la Bomba

Además del concierto de la ROSS, el programa inaugural del Festival de Música Española de Cádiz, que se desarrollará hasta el 23 de noviembre, también contempla una segunda cita, la de Lorena Álvarez en el Edificio Constitución 1812, antiguo Aulario de la Bomba, a partir de las 22.00 horas.

La cantante y compositora asturiana presentará su nuevo trabajo, El poder sobre una misma. Lorena Álvarez irrumpió en la escena musical como un soplo de aire fresco y de manera visionaria exploró y reivindicó las posibilidades de la música folklórica. Ha conseguido traspasar los límites habituales de la música tradicional y situarla en un nuevo contexto en el que la contemporaneidad y la tradición pueden ir de la mano sin complejos. Sobre esta base ha construido el andamiaje de una obra que se mueve entre la poesía más delicada y etérea y la conexión con la tierra más fecunda y mullida, repleta de canciones que encogen el corazón, pero agrandan el alma, siempre desde su estilo único y propio, a su aire, tan singular como cada una de las entregas que la cantautora ha compartido con nosotros.

En el concierto de Cádiz la artista estará acompañada por Víctor Herrero (guitarra española, guitarra portuguesa, guitarra eléctrica y coros), Carlos Aquilué (bajo, laúd, percusión y coros) y José Luís Herrero (teclados y coros).