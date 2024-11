La banda Rosario, una de "las doce razones" para disfrutar de la Navidad de Cádiz 2024

Cádiz/No habrá noria gigante, no, pero la Navidad 2024 de Cádiz tiene altura. Al menos, sobre papel así lo apunta el avance de la programación que este martes ha facilitado la teniente de alcalde de Fiestas, Beatriz Gandullo, en la Casa de Iberoamérica, donde se han revelado las líneas maestras de Una Navidad de Cine -así reza el lema de este año- armada con "12 razones" para quedarse en la ciudad durante las fiestas "y no tener que mirar a otras localidades". Doce "estrellas", entre ellas, la requerida Banda Rosario de Cádiz que protagonizará el espectáculo del encendido del alumbrado navideño.

Así lo han confirmado tanto la edil como Sergio Figueroa, el director de la formación aclamada por encarnar la Eternidad de la celebrada campaña Andalusian Crush de la Junta de Andalucía. "Para nosotros es un honor porque la Navidad nos parece una de las fiestas más importantes del año", se ha congratulado el músico que ha querido "guardar la sorpresa" de lo que ocurrirá el día 30 de noviembre a las 19.00 horas en la Plaza de San Juan de Dios aunque, ha avanzado, "no nos saldremos mucho de lo que se ha visto y se espera de nosotros".

Lo que sí han podido asegurar los responsables públicos es que será un evento especialmente señero ya que Rosario de Cádiz pondrá música al que será el primer espectáculo con música en directo en todo el país que realiza la empresa Ximenez Group, líder en su sector (las navidades de Vigo y de Málaga, entre otras, están en su cartera) y que este año pondrá luz a la Navidad gaditana.

La "luz", en sentido literal pero también metafórico, es la que también han destacado los representantes de los comerciantes de la ciudad, José Amaya (Cádiz Centro) y Alicia Reyes (Extramuros), sobre la campaña de las fiestas planeada este año por el Ayuntamiento de Cádiz. "Esto pinta bien, Beatriz", le ha reconocido el portavoz de Cádiz Centro Comercial Abierto a la concejala que ha desgranado las "doce razones, las doce estrellas" con las que el equipo de Gobierno quiere "recuperar" la Navidad que, como ha dicho la líder de la asociación de Comerciantes de Extramuros, "ha estado a oscuras en los últimos años".

Musicales infantiles en las plazas, un belén a tamaño natural en el Mercado Central, una instalación sobre Papa Noel y, posteriormente, sobre los Reyes Magos en la galería artesanal del barrio de El Pópulo, cuentacuentos y cine en las bibliotecas, un parque navideño en Plaza España y una pista de hielo natural en San Antonio son algunos de los nuevos motivos para "que los gaditanos disfruten de su Navidad", además de seguir ahondando en la Navidad en los Barrios, el programa de Música Sinfónica en los templos, la carpa de Ana Orantes, la feria de artesanía en plaza de la Catedral las preuvas con Manuel Morera y las preuvas infantiles y, por supuesto, la Gran Cabalgata de Reyes Magos, entre otros programas que se mantendrán "y ampliarán en estas fiestas" que cuenta con "más de un centenar de actividades en más de 30 emplazamientos por toda la ciudad".

