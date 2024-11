“Cádiz va a tener la luz navideña más ecológica de todo el país”

Pendiente de que se encienda oficialmente el nuevo alumbrado de Navidad de Cádiz, previsto para el próximo 30 de noviembre, la ciudad ya está notando de forma más que notable el cambio realizado en estos exornos.

De las luces tradicionales durante años, y décadas, se ha pasado a exornos novedosos, más numerosos y que trasladan la vistosidad del adorno navideño a las 24 horas del día, más allá del periodo de tiempo en el que están encendidos en una jornada. Y, además, son más ecológicos que nunca. Más aún, ésta es una de las grandes apuestas de este alumbrado pues se va a lograr un descenso muy notable de la contaminación lumínica, con una reducción de la energía en un 60%. Todo en el centenar de calles, plazas y avenidas que se están adornando de cara a estas navidades.

La empresa cordobesa Ximenez Group vuelve a la Navidad en Cádiz, donde ya trabajó en la décadas de los 60 y 70, aún en manos del fundador de la firma, Francisco Jiménez, abuelo del actual consejero delegado del grupo, Mariano Ximénez.

El retorno de esta firma, que ilumina estas fiestas en 250 ciudades de todo el mundo, a Cádiz la justifica Ximénez en una conversación con este diario, al apostar el Ayuntamiento “por un proyecto al nivel de lo que solemos hacer, con una carga estética y medioambiental muy importante”.

Como allí donde van, un equipo visitó la ciudad antes de poner en marcha en el diseño y producción de las luminarias. Se recorrieron sus calles y plazas. Se vio las vías estrechas del casco histórico, y la amplitud de una avenida donde el viento puede ser muy fuerte. En base a ello “y a la idiosincrasia de Cádiz”, se elaboró un diseño que, con el visto bueno municipal, es el que se lleva instalando desde hace unas semanas.

Todo lo que está colgando es de nueva fabricación. Aún más, muchos de los exornos son novedades en el plan de trabajo anual de la fábrica radicada en Puente Genil.

Junto a lo que ya se ve, Mariano Ximénez anuncia la instalación de varios showrooms, que unen la música al espectáculo visual, con estructuras de grandes dimensiones.

También se ha realizado un proyecto especial para la Avenida, con una treintena de arcos luminosos. “La infraestructura en este caso es muy compleja. Es una vía complicada por el viento que puede haber, por eso para mayor seguridad se están instalando unas columnas que evitan que se anclen los sensores en los edificios o balcones”. Los bloques se tapan con piezas de madera más estéticvos, como ya se ve en los primeros tramos de esta vía.

El consejero delegado de Ximenez Group destaca la apuesta por Cádiz, afirmando que en la ciudad “se está instalando lo más potente” de los exornos que fabrica esta compañía, contando con “la iluminación más ecológica del mercado”. La empresa cuenta con una fundación que concentra buena parte de su trabajo en realizar estudios sobre la contaminación lumínica y la eficiencia energética “para que cada vez más nuestras iluminaciones sean más eficientes”

El contrato bianual va más allá de las fiestas de Navidad pues alcanza también el Carnaval y otros festejos menores a lo largo del año.

A pesar de ello ya algún grupo político ha criticado el coste de esta operación, tras años de inversiones muy escasas y cortas en su diseño.

En este sentido, Mariano Ximénez es claro y rotundo. “Nuestros proyectos se diferencian por el importante retorno económico que tiene para las ciudades donde se instalan. Para ello es necesario tener también un buen comercio, una buena hostelería, y plazas hoteleras. Y sin duda Cádiz va a tener un buen resultado económico como ciudad gracias a este proyecto navideño. Una resultado en positivo nada comparable a la inversión económica que va a realizar el Ayuntamiento”.

Lamenta en todo caso que “en España aún existe demagogia en estos temas, lo que no ocurre en otros países. No se tiene claro que hay que medir este retorno que beneficia al conjunto de la sociedad. Porque lo que se hace no es un gasto, sino una inversión”.