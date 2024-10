Gandullo sobre las luces de Navidad: "No queremos ser ni Vigo, ni Málaga, somos Cádiz con todas sus letras"

Cádiz/Visiblemente disgustada por la polémica generada por el gasto en el alumbrado navideño de la ciudad de Cádiz, la teniente de alcalde de Fiestas, Beatriz Gandullo, ha arremetido contra la oposición y ha defendido lo que considera "una inversión decidida" y una "decisión política" a favor "del pequeño comercio y de sus trabajadores" porque, recuerda, "detrás de cada mostrador hay un gaditano o gaditana y tenemos que apoyarlos". "No queremos ser Vigo, ni Málaga, somos Cádiz con todas sus letras, de la C a la z", ha sentenciado.

Así, en unas declaraciones realizadas en la presentación de la festividad de Tosantos, la edil, también de Comercio, ha vinculado directamente "la inversión" en las luces de la fiesta al buen desarrollo de la campaña comercial de Navidad, "La Campaña", resalta Gandullo que asegura que las ventas en ese periodo significan "el 30%" del negocio de un establecimiento. "Por eso es la campaña comercial más importante, con todos mis respetos para las demás, y por eso, en una ciudad como Cádiz, donde la mayoría de los comercios son pequeños y no pueden permitirse grandes campañas de marketing, este equipo de Gobierno ha decido apoyarlos. Sí, evidentemente, la inversión en la campaña de Navidad es una decisión política", ha hilado.

Un posicionamiento, a su juicio, a las antípodas del mostrado por los anteriores responsables de la ciudad, "que no creían en la Navidad, que nos dejaron sin Navidad durante 8 años". "Venimos de una situación compleja donde la Navidad no estaban siendo los que los gaditanos querían, no se le escapa a nadie que la gente decía que se iba a San Fernando, a Chiclana, Sevilla o Málaga para hacer sus compras y disfrutar de actividades navideñas porque en Cádiz no había nada", ha valorado Gandullo.

Pero lo que de verdad enciende a la concejala son "los bulos", "las mentiras", que, opina, está lanzando la oposición política con respecto al gasto en el alumbrado, "y que flaco favor le hacen, no ya a este equipo de Gobierno, sino al comercio, al comerciante, y con eso no se juega", ha advertido.

"Se han dicho auténticas barbaridades, se ha dicho que se está invirtiendo una cantidad que no es verdad, porque están haciendo las cuentas con un pliego que engloba el alumbrado de cuatro festividades: Navidad, Tosantos, Virgen de la Palma y Carnaval. Y, además, las comparaciones que se hacen son mentira. Este Ayuntamiento está invirtiendo 989.000 euros en luces Navidad, una cantidad, por cierto, más de la prevista porque el equipo de Gobierno anterior se deshizo del material que se necesita para alumbrar la Avenida, que es muy costoso y que hemos tenido que volver a adquirir este año. Pero, es que además, Vigo invierte 2,3 millones y Málaga 1,6 millones euros. ¿Somos la ciudad que más invierte en luces de Navidad? Pues, hombre, no, es mentira, es un bulo", ha subrayado la edil que, sin embargo, en la cifra que facilita a los medios olvida incluir el IVA, por lo que el gasto en este alumbrado es bastante mayor.

Con todo, la concejala tampoco quiere entrar en comparaciones con otras ciudades ya que se mantiene firme en el argumento de más luces, mayor atractivo para el paseante y mayores posibilidades de entrar a comprar. "Yo ni hablo de atraer a otras personas de fuera de Cádiz, sino que los propios gaditanos tengan una Navidad que puedan disfrutar y no que se tengan que ir a otras localidades. Una Navidad donde puedan ver las luces de Navidad pero, mucho más, donde puedan hacer actividades, tomarse una tapa, un café y también comprar en el comercio local para contribuir a hacer una ciudad viva", apuesta.

La Plaza España se gana para las actividades de Navidad

"Todo no van a ser luces", dice Gandullo que, además de la noria que se instalará en el Parque de la Muralla durante los festejos navideños, avanza que durante esta misma semana "irán saliendo diferentes pliegos relacionados con algunas de las actividades programadas para las fechas".

Propuestas que estarán activas "en diferentes puntos de la ciudad" que pasan desde los ya tradicionales plaza de San Antonio y plaza Ana Orantes "a otros que se sumarán como la Plaza de España, que tendrá un protagonismo especial", apunta. Una programación que estará unida bajo una misma temática, "porque todo tiene que tener un sentido", y que se "ha trabajado a conciencia", asegura.

Con respecto a la instalación de la noria, la responsable de Fiesta aclara que su instalación "no supondrá la pérdida de ningún aparcamiento, eso es algo que no nos podemos permitir en el periodo navideño", asevera. Así, la noria del Parque de la Muralla se colocará en el actual aparcamiento de motos, "que moveremos para adentro". También cuenta que "no será la misma noria que la anterior que estuvo en la ciudad" porque el pliego conlleva como una de las condiciones que sea "una noria accesible, donde los niños con movilidad reducida puedan subir sin problemas".