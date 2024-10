El alcalde de Cádiz califica de "bulo" los cálculos de AIG para criticar el gasto en luces navideñas

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha salido al paso de las informaciones que indican que la ciudad gastará en luces navideñas más que Vigo o Málaga, municipios conocidos por sus claras apuestas por un exuberante alumbrado de Navidad. Según estas informaciones el Ayuntamiento de Cádiz invertirá este año y el que viene unos 8,85 euros por habitante en su iluminación extraordinaria de Navidad, con lo que superará al consistorio de Vigo, la ciudad que más gasta de España en las luces navideñas de sus calles, una media de 8,07 euros por habitante.

Incluso el portavoz de Adelante Izquierda Gaditana (AIG), David de la Cruz, consideró que el gasto puede ser de 13 o 14 euros por habitante, ascendiendo a 17 teniendo en cuenta el de los otros eventos que van el mismo pliego, como el Carnaval.

Para Bruno García “lo que ha dicho David de la Cruz es un bulo, que nosotros invertimos más que Málaga o Vigo es falso. La cantidad es muy inferior respecto a eso”. El alcalde lamentó que AIG utilice “la fórmula del habitante, pero lo que no cuentan es que en esa fórmula meten al Carnaval y otras fiestas. Y eso no tiene ningún sentido. Y la cifra que nosotros ponemos incluye más fiestas aparte de la Navidad. Están comparando cosas que no son reales”.

Recordó el primer edil que “la población ha bajado en ocho mil personas en ocho años, pero las calles siguen igual, no han cambiado, son las mismas. Tenemos un gran problema con el divisor, con el número de habitantes”.

Acabó diciendo que “es curioso porque el mismo David de la Cruz dijo en la campaña electoral que había sido un error no invertir en luces en el Carnaval cuando ellos gobernaban. ¿A qué David tenemos que atender?, ¿al de la campaña o al de ahora?”.