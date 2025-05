El Banco Alimentos Cádiz en la Recogida de Primavera: "Las familias llaman a nuestra puerta y los recursos son los que son"

El Banco de Alimentos de Cádiz, como está haciendo a nivel nacional la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), inició este fin de semana su Recogida de Primavera en distintos supermercados de la provincia. 'Alimenta la esperanza' es el lema elegido para esta ocasión. El objetivo no es otro que poder atender unos meses a entre 17.000 y 20.000 familias en la provincia, sin contar el Campo de Gibraltar, que tiene su Banco propio

Las necesidades siguen siendo máximas, según explica la presidenta del Banco de Alimentos de Cádiz, Isabel Gomis. "Las tarjetas monedero aún no se han repartido, las últimas se repartieron a finales de 2024, y las asociaciones llaman a nuestra puerta constantemente, y los recursos son los que son", lamenta.

Las tarjetas monedero fueron una creación del Gobierno central y desde enero de 2025 la gestión del reparto corresponde a las comunidades autónomas. "Las familias necesitadas no entienden de burocracia si las tarjetas no llegan, que es un asunto que está en trámite. Esperamos recaudar lo necesario para paliar la falta de las tarjetas, aunque ya no tenemos los medios que teníamos antes, que nos proporcionaba la Administración", apunta Isabel Gomis.

El Banco se sigue encontrando con el mismo problema que el año pasado: "Las tarjetas solo se reparten a familias con hijos menores, pero ¿qué hacemos con las demás familias?, las hay de distintos tipos, con hijos mayores dependientes o desempleados. Y ahí es donde intentamos llegar, a pulmón, sin ayudas".

Donaciones monetarias en caja, para gestionar mejor los recursos

Atrás quedaron las donaciones físicas de alimentos y su recogida en cajas en las puertas de los establecimientos. Así, los clientes de estos espacios comerciales pueden realizar donaciones monetarias, múltiplos de 1 euro, en el momento de la compra al pasar por caja.

Al acabar la campaña, las cantidades donadas se podrán transformar íntegramente en los productos que los Bancos de Alimentos participantes necesiten, en las cantidades oportunas y en el momento que los precisen. "Así optimizamos mejor los recursos, compramos lo que necesitamos y manejamos nosotros las fechas de caducidad". Como es habitual, las prioridades son los alimentos no perecederos, al menos en unos meses, como conservas o zumos, siendo la leche, de nuevo, el producto estrella.

El próximo fin de semana se mantendrá esta campaña en Alcampo hasta el 31 de mayo y en Mercadona y DIA hasta el 1 de Junio.

Mercadona también ofrece a los Bancos de Alimentos la posibilidad de transformar la cuantía donada en Tarjetas Sociedad, herramienta que permite canalizar las ayudas a los colectivos más vulnerables. “Esta opción permite al usuario final realizar su compra total, tanto de frescos como de secos, y favorecer su integración al ejercer el acto de compra de forma cotidiana y autónoma”, destacan desde la empresa.

También ha participado El Corte Inglés con donaciones económicas en las líneas de caja, tanto en el Supermercado de El Corte Inglés, Hipercor, Supercor y Supercor Exprés, como a través de los banners disponibles en la app y las páginas web de El Corte Inglés y de Hipercor. Asimismo, el grupo MAS y Carrefour también han estado presentes en esta campaña.

Existe la posibilidad de colaborar a través de la web www.bancoalimentoscadiz.org o haciendo un bizum al 38020 hasta finales de junio de 2025.