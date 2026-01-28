El Ayuntamiento presenta al tejido empresarial el ‘Programa Mujer, Trabajadora y Empresaria’ para impulsar el empleo femenino

El Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF) del Ayuntamiento de Cádiz ha acogido este martes un encuentro con representantes del empresariado y emprendimiento de la ciudad para presentarles en detalle el ‘Programa Mujer, Trabajadora y Empresaria’, que ha contado con la presencia del alcalde, Bruno García, y la teniente de alcalde de Desarrollo Económico y Empleo, Beatriz Gandullo.

Este acto supone el primero de una serie de encuentros informativos con el objetivo de dar a conocer en detalle este nuevo programa de ayudas, resolver dudas y facilitar que los propios representantes empresariales puedan trasladar esta información a empresas, autónomos y emprendedores de la ciudad.

Al mismo, le seguirá un próximo encuentro abierto a toda la ciudadanía para presentar el programa a la sociedad gaditana en general que se celebrará el próximo 10 de febrero a las 11:00 horas en las instalaciones del IFEF.

Durante su intervención, el alcalde ha recordado que el 58% del desempleo en la ciudad lo registran las mujeres, un colectivo que “sufre en mayor medida el desempleo, por lo que el Ayuntamiento tiene que tomar medidas para contribuir a solucionarlo”. En este sentido, ha explicado que el ‘Programa Mujer, Trabajadora y Empresaria’ responde a esta realidad y cuenta con una dotación inicial de 600.000 euros.

Bruno García ha detallado que el programa se estructura en dos líneas principales: una destinada a capacitar y facilitar el acceso de las mujeres al empleo, y otra orientada a ayudar a las empresas a crear empleo femenino. Asimismo, ha destacado que se ha apostado por un diseño sencillo del programa para garantizar un mayor impacto. Además, ha animado a los representantes empresariales a aportar ideas y propuestas, remarcando que se trata de un programa abierto a mejoras.

Por su parte, Beatriz Gandullo ha explicado que esta primera reunión con los representantes empresariales es el inicio de una ronda de encuentros que también estarán abiertas a la ciudadanía.

La teniente de alcalde ha desgranado algunos de los aspectos más destacados del programa, que incluye ayudas tanto para la formalización de nuevos contratos a mujeres como para la mejora de contratos ya existentes. Como principales novedades, ha señalado la incorporación de las mujeres autónomas y de las trabajadoras del mar, en una clara apuesta por el fomento de la economía azul, así como la posibilidad de que cada empresa pueda presentar hasta cuatro solicitudes.

Gandullo ha destacado igualmente que el ‘Programa Mujer, Trabajadora y Empresaria’ incorpora mejoras propuestas previamente por los colectivos implicados, reforzando así su carácter participativo y su adaptación a las necesidades reales del tejido productivo local.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Cádiz reafirma su compromiso con el fomento del empleo femenino y con el apoyo a las empresas y emprendedores de la ciudad, avanzando hacia un modelo económico más justo, inclusivo y con mayores oportunidades para las mujeres.

‘Programa Mujer, Trabajadora y Empresaria’

El ‘Programa Mujer, Trabajadora y Empresaria’ tiene como objetivo fomentar el empleo de las mujeres en la ciudad de Cádiz mediante subvenciones destinadas tanto a la creación de empleo como a la mejora de las condiciones laborales, así como al apoyo a las mujeres empresarias a través de ayudas a las cotizaciones a la Seguridad Social.

El mismo se articula en dos líneas de actuación. La Línea 1 está dirigida a autónomos y empresas, independientemente de su forma jurídica, que desarrollen su actividad en Cádiz, y contempla incentivos para la contratación laboral de mujeres desempleadas.

Se subvencionan los contratos indefinidos, la transformación de contratos temporales o fijos-discontinuos en indefinidos, así como la ampliación de la jornada laboral en contratos indefinidos.

También se incluyen los contratos indefinidos fijos-discontinuos, siempre que cuenten con un periodo mínimo de actividad anual. En estos casos, el Ayuntamiento subvenciona el salario y la Seguridad Social a cargo de la empresa durante el primer año del contrato, con ayudas que pueden alcanzar hasta los 10.000 euros por contratación, en función del perfil de la mujer contratada. Cada empresa podrá presentar hasta un máximo de cuatro solicitudes.

Por su parte, la Línea 2 está destinada a mujeres trabajadoras por cuenta propia o autónomas, así como a las mujeres dadas de alta en el régimen especial de las trabajadoras del mar (REMAR). A través de esta línea, el programa subvenciona hasta el 100% de las cuotas de cotización a la Seguridad Social durante los doce meses siguientes a la presentación de la solicitud, con un importe máximo por beneficiaria de 4.680 euros. Esta medida supone un apoyo directo a la consolidación de proyectos empresariales liderados por mujeres y refuerza el impulso a sectores estratégicos como la economía azul.

Las ayudas se concederán mediante convocatoria pública y se tramitarán por orden de presentación de solicitudes hasta el agotamiento del crédito disponible. Con este programa, el Ayuntamiento de Cádiz, a través del Ifef, refuerza su apuesta por la igualdad de oportunidades, el empleo estable y el fortalecimiento del tejido empresarial femenino de la ciudad.