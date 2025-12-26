El IFEF colabora con el proyecto ‘Emplea Cerca’ para mejorar la inserción laboral de personas desempleadas en Cádiz

El Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF), dependiente del Ayuntamiento de Cádiz, colabora en el desarrollo del proyecto ‘Empleo Cerca’, cuyo plazo de inscripción se abrirá el próximo 29 de diciembre con el objetivo de mejorar la empleabilidad y la inserción laboral de personas desempleadas en la ciudad.

Desde el IFEF se explica que el proyecto tiene como finalidad facilitar el acceso al empleo a personas desempleadas, especialmente aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad o alejadas del mercado laboral.

‘Empleo Cerca’ es una iniciativa del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la Diputación de Cádiz, aprobada por la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local en el marco del Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (EFESO) del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), correspondiente al periodo 2021-2027.

En este contexto, el IFEF participa mediante la cesión de espacios municipales para el desarrollo de las acciones formativas, así como a través de la difusión de la iniciativa, con el fin de acercar estos itinerarios formativos a la ciudadanía gaditana.

En la ciudad de Cádiz se impartirán ocho itinerarios formativos, todos ellos con una duración significativa y una capacidad de 12 participantes por curso, en áreas con alta demanda laboral como ‘Actividades Administrativas en la Relación con el Cliente’ (853 horas), ‘Administración y Programación en Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales y Gestión de Relaciones con Clientes’ (703 horas), ‘Atención al cliente, consumidor o usuario’ (513 horas), ‘Dinamización comunitaria’ (663 horas), ‘Operaciones auxiliares de servicios administrativas y generales’ (483 horas), ‘Organización y Gestión de Almacenes’ (443 horas), ‘Gestión Integrada de Recursos Humanos’ (843 horas) y ‘Operación de Sistemas Informáticos’ (653 horas).

Las acciones formativas se dirigirán preferentemente a personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en los Servicios Públicos de Empleo y residentes en las barriadas de La Paz, Guillén Moreno, Segunda Aguada, Cerro del Moro, Loreto, Matadero y Adelfas.

Se priorizará la participación de personas desempleadas de larga duración, mujeres, mayores de 45 años, personas con discapacidad igual o superior al 33%, personas de origen extranjero o nacionales de terceros países, minorías y personas en situación socioeconómica de vulnerabilidad, pobreza, exclusión o discriminación, debidamente acreditada mediante informe de los Servicios Sociales.

Las solicitudes deberán presentarse a través de la sede electrónica del IEDT (https://www.ifef.es/es/images/formacion/cerca/Info_pasos_rev.pdf).